A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra atendeu a uma denúncia de possíveis maus-tratos a um animal em uma residência no bairro Palmeiras. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pelo morador, que os conduziu até o espaço onde mantinha um cão da raça pitbull.

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No local, a equipe constatou que o animal estava sem água, sem alimentação adequada e em um ambiente com acúmulo de fezes, em condições que exigiam limpeza e cuidados imediatos.

Diante da situação, o morador foi orientado pelos agentes e realizou a limpeza do espaço na hora, proporcionando melhores condições ao animal.