28 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar ex com faca em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
No local, a mulher relatou que o ex-marido queria ver a filha e ameaçava de morte toda a família com uma faca.
No local, a mulher relatou que o ex-marido queria ver a filha e ameaçava de morte toda a família com uma faca.

Um homem foi preso em flagrante na tarde de domingo (27), em Indaiatuba, após ameaçar de morte a ex-companheira com uma faca em frente à residência dela, no bairro Vila Maria Helena.

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Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada ao endereço para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. No local, a mulher relatou que o ex-marido queria ver a filha e ameaçava de morte toda a família com uma faca.

Os guardas civis abordaram o suspeito, que estava em posse da arma branca. Diante da situação, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão determinou sua prisão em flagrante.

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