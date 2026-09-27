A Prefeitura de Campinas inicia nesta segunda-feira, 28, uma obra para ampliar a alça de acesso da Avenida Benedicto Campos para a Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, região Sul da cidade. O investimento é de quase R$ 1,3 milhão.

A intervenção é coordenada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e tem como objetivo melhorar a circulação de veículos em um dos pontos de maior movimento da região, especialmente nos horários de pico.

Com a ampliação, a expectativa é reduzir a formação de congestionamentos, diminuir o tempo de deslocamento e melhorar a segurança no acesso entre as duas avenidas.