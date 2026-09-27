A Prefeitura de Campinas inicia nesta segunda-feira, 28, uma obra para ampliar a alça de acesso da Avenida Benedicto Campos para a Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, região Sul da cidade. O investimento é de quase R$ 1,3 milhão.
A intervenção é coordenada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e tem como objetivo melhorar a circulação de veículos em um dos pontos de maior movimento da região, especialmente nos horários de pico.
Com a ampliação, a expectativa é reduzir a formação de congestionamentos, diminuir o tempo de deslocamento e melhorar a segurança no acesso entre as duas avenidas.
Trânsito terá alterações durante as obras
Na primeira fase dos trabalhos, serão executadas guias e sarjetas. A CPFL também fará a remoção de um poste existente no trecho.
Durante os serviços, a Emdec fará interdições parciais nas faixas próximas ao canteiro, entre as avenidas Prestes Maia e Benedicto Campos.
A previsão é que a obra seja concluída até o fim de dezembro.
Prestes Maia já passa por outra obra
A avenida Prestes Maia também recebe uma intervenção no trecho da ponte sobre o córrego Piçarrão. O projeto prevê a ampliação da via de duas para três faixas de rolamento em cada sentido.
Os trabalhos começaram em março e têm prazo estimado de 12 meses.
Com cerca de 2 quilômetros de extensão, a Prestes Maia registra circulação média de 99 mil veículos por dia, segundo dados de agosto deste ano. A avenida atende bairros como Jardim do Trevo, São Bernardo, Vila Santana, Parque Itália e Jardim Nova Europa.
A via também funciona como ligação para as rodovias Anhanguera (SP-330), Santos Dumont (SP-075), Bandeirantes (SP-348) e Lix da Cunha (SP-073), além de dar acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos.