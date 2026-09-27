Um engavetamento envolvendo uma van e quatro carros deixou cinco pessoas com feridas na madrugada deste domingo, 27, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340).
Segundo a Renovias, os veículos seguiam no sentido Norte quando o trânsito ficou lento. Uma van Sprinter bateu na traseira de um GM Vectra, que foi lançado contra um Peugeot 208. O 208 atingiu um Toyota Yaris, que, por sua vez, bateu na traseira de um GM Spin.
Após as colisões, os cinco veículos ficaram parados no canteiro às margens da rodovia. Quatro ocupantes dos carros não se feriram. Já três pessoas que estavam na van tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local.
A concessionária informou que outras duas vans que estavam na área foram utilizadas para retirar os passageiros da Sprinter e não tinham relação com o acidente.
O acostamento no sentido Norte permaneceu interditado entre 0h29 e 4h43 para o atendimento da ocorrência..