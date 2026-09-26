O Bosque dos Jequitibás, em Campinas, recebe neste sábado (26) uma edição especial do Bosque Interativo, das 9h às 15h. A ação celebra a 20ª Primavera dos Museus e terá como destaque as atividades ambientais na Praça do Chafariz.
Durante o evento, os museus do parque Museu de História Natural, Aquário e Casa dos Animais Interessantes terão entrada gratuita para todos os visitantes. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria.
Realizado pelas secretarias de Serviços Públicos e de Cultura e Turismo, o Bosque Interativo é uma ação de educação ambiental ao ar livre, gratuita e voltada para todas as idades. Os visitantes poderão conhecer o trabalho das instituições participantes por meio de diversas atividades.
Confira a programação:
· Exposição sobre zoonoses e saúde pública relacionada a animais peçonhentos;
· Informações e curiosidades biológicas sobre microrganismos;
· Pintura facial, estação de desenhos e atividade sobre polinização;
· Apresentação de invertebrados e lagartos;
· Treinamento de aves de rapina;
· Visita gratuita aos museus do Bosque dos Jequitibás.
Primavera dos Museus
No domingo (27), dentro da programação da Primavera dos Museus, o complexo de museus do Bosque dos Jequitibás também terá entrada gratuita, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Ainda no domingo, será realizado um tour pelos museus da cidade, com partida do ponto de turismo da Praça Imprensa Fluminense, onde fica o Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Cambuí. O passeio, feito em ônibus, visitará o Museu de História Natural (Bosque dos Jequitibás), o Museu Dinâmico de Ciências – Planetário (Lagoa do Taquaral) e o Observatório Municipal Jean Nicolini (Pico das Cabras, distrito de Joaquim Egídio).