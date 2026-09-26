O Bosque dos Jequitibás, em Campinas, recebe neste sábado (26) uma edição especial do Bosque Interativo, das 9h às 15h. A ação celebra a 20ª Primavera dos Museus e terá como destaque as atividades ambientais na Praça do Chafariz.

Durante o evento, os museus do parque Museu de História Natural, Aquário e Casa dos Animais Interessantes terão entrada gratuita para todos os visitantes. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria.

Realizado pelas secretarias de Serviços Públicos e de Cultura e Turismo, o Bosque Interativo é uma ação de educação ambiental ao ar livre, gratuita e voltada para todas as idades. Os visitantes poderão conhecer o trabalho das instituições participantes por meio de diversas atividades.