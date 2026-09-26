26 de setembro de 2026
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COSMÓPOLIS

Mãe e filha são mortas a facadas e suspeito morre em acidente

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso aconteceu em Cosmópolis
Caso aconteceu em Cosmópolis

A Polícia Civil de Cosmópolis investiga o duplo homicídio que vitimou Janaína Duarte Santiago Oliveira, de 36 anos, e sua filha, Heloisa Santiago, de 9 anos, encontradas mortas na residência onde moravam, no bairro Cidade Alta, nAa sexta-feira (25). As duas foram assassinadas a facadas.

O principal suspeito do crime é Rodrigo de Oliveira Basto, marido de Janaína e padrasto da criança. Ele morreu na manhã de sexta-feira em um acidente de trânsito na Rodovia SP-133. A residência apresentava fortes sinais de violência. 

Os corpos das vítimas tinham diversas marcas de facadas, e havia manchas de sangue nas paredes, no chão e em móveis da casa. O corpo de Janaína foi encontrado na cozinha, enquanto o da criança estava em um dos quartos, sobre a cama.

As circunstâncias e a dinâmica do crime seguem sob investigação da Polícia Civil. Os corpos de mãe e filha foram retirados por uma funerária e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

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