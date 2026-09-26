A Polícia Civil de Cosmópolis investiga o duplo homicídio que vitimou Janaína Duarte Santiago Oliveira, de 36 anos, e sua filha, Heloisa Santiago, de 9 anos, encontradas mortas na residência onde moravam, no bairro Cidade Alta, nAa sexta-feira (25). As duas foram assassinadas a facadas.
O principal suspeito do crime é Rodrigo de Oliveira Basto, marido de Janaína e padrasto da criança. Ele morreu na manhã de sexta-feira em um acidente de trânsito na Rodovia SP-133. A residência apresentava fortes sinais de violência.
Os corpos das vítimas tinham diversas marcas de facadas, e havia manchas de sangue nas paredes, no chão e em móveis da casa. O corpo de Janaína foi encontrado na cozinha, enquanto o da criança estava em um dos quartos, sobre a cama.
As circunstâncias e a dinâmica do crime seguem sob investigação da Polícia Civil. Os corpos de mãe e filha foram retirados por uma funerária e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.