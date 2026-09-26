A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um fim de semana de tempo estável e sem chuva. Neste sábado (26) e no domingo (27), o céu permanece claro e as temperaturas seguem em elevação, com máxima prevista de aproximadamente 34 °C no domingo.

Diante do calor intenso, autoridades de saúde recomendam cuidados redobrados: manter boa hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e não praticar atividades físicas intensas nos horários mais quentes, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

A atenção deve ser maior com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às altas temperaturas, grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).