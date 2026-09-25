Uma operação conjunta contra o mercado de fios, cabos e outros materiais de origem ilícita terminou com uma mulher presa e 30 estabelecimentos de recicláveis fiscalizados em Campinas. A segunda edição da Operação Limpa Trilhos foi realizada nesta quinta-feira (24) pela Guarda Municipal e Polícia Civil, com participação da Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e da operadora Vivo.

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O principal flagrante ocorreu em um estabelecimento na região da Chácara da Barra. Durante a vistoria, policiais civis encontraram aproximadamente 50 quilos de fios, cabos e tubos metálicos semelhantes a cobre, sem documentação que comprovasse a procedência do material.

A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante por receptação qualificada e encaminhada ao 4º Distrito Policial. Ela permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material encontrado no local foi apreendido.