Uma operação conjunta contra o mercado de fios, cabos e outros materiais de origem ilícita terminou com uma mulher presa e 30 estabelecimentos de recicláveis fiscalizados em Campinas. A segunda edição da Operação Limpa Trilhos foi realizada nesta quinta-feira (24) pela Guarda Municipal e Polícia Civil, com participação da Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e da operadora Vivo.
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O principal flagrante ocorreu em um estabelecimento na região da Chácara da Barra. Durante a vistoria, policiais civis encontraram aproximadamente 50 quilos de fios, cabos e tubos metálicos semelhantes a cobre, sem documentação que comprovasse a procedência do material.
A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante por receptação qualificada e encaminhada ao 4º Distrito Policial. Ela permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material encontrado no local foi apreendido.
Fiscalização termina com estabelecimento lacrado
Divulgação
Além das ações policiais, a operação verificou a regularidade administrativa dos comércios visitados. A Semurb registrou cinco ocorrências, sendo quatro notificações ou intimações e uma lacração.
Entre os problemas encontrados estavam estabelecimentos funcionando sem alvará e sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Em dois locais, os responsáveis receberam determinação para interromper imediatamente as atividades, fechar os estabelecimentos e retirar os materiais armazenados.
A operação mobilizou ainda equipes do 1º, 5º e 7º Distritos Policiais. A presença da operadora Vivo teve como objetivo auxiliar na identificação de materiais eventualmente pertencentes à infraestrutura de telecomunicações.
A estratégia de fiscalizar pontos que compram e comercializam recicláveis busca atingir uma das etapas da cadeia dos furtos de cabos: a possível receptação e revenda dos materiais retirados das redes. Fios e cabos, especialmente os que contêm cobre, podem ser revendidos depois de furtados e desmanchados.
A Operação Limpa Trilhos II ocorre justamente com o objetivo de identificar materiais sem procedência e responsabilizar estabelecimentos que eventualmente atuem na receptação. A expectativa das forças de segurança é que a fiscalização dos compradores dificulte a comercialização do produto de furtos e roubos e, consequentemente, reduza a atratividade desse tipo de crime.