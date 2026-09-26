A presença de álcool na direção foi identificada em oito das 16 mortes no trânsito de Campinas que já tiveram seus fatores de risco analisados em 2026. O número representa 50% dos casos avaliados pelo Comitê Intersetorial Programa Vida no Trânsito e coloca a combinação de bebida e direção no topo das ocorrências examinadas até agora.
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Campinas registrou 32 mortes em vias urbanas entre janeiro e agosto, mas apenas metade desses casos teve a análise concluída. Por isso, os oito óbitos associados ao álcool não representam 50% de todas as mortes ocorridas na cidade neste ano, mas metade do grupo de 16 casos já estudados. Os dados estão no Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito divulgado pela Emdec.
A falta de habilitação aparece em sete dos 16 casos analisados, equivalente a 44%, enquanto velocidade excessiva ou inadequada foi identificada em quatro, ou 25%. Os percentuais não devem ser somados porque uma mesma morte pode apresentar mais de um fator de risco.
Álcool lidera fatores encontrados
Além dos três fatores mais frequentes, falta de capacete, evitabilidade e violência urbana aparecem em dois casos cada. Houve ainda uma ocorrência para cada um dos seguintes fatores: circulação em local proibido, uso de drogas ou medicamentos, direção perigosa, linha com cerol e comportamento de pedestre.
Os resultados podem mudar à medida que novas investigações forem concluídas. A atualização depende de informações como exames de alcoolemia e de detecção de drogas ou medicamentos, além da confirmação sobre a situação da habilitação dos envolvidos.
Em 2025, o relatório anual de sinistralidade identificou velocidade excessiva em 32 acidentes fatais nas vias urbanas, enquanto 21 envolveram álcool e direção. Outros 11 reuniram simultaneamente os dois fatores. A falta de habilitação apareceu em dez ocorrências fatais naquele ano.
Mais de 15 mil testes de bafômetro
Para ampliar a fiscalização do consumo de álcool por motoristas, Emdec, Guarda Municipal e Polícia Militar realizaram 21 Operações pela Vida até agosto, com 15,4 mil testes utilizando bafômetros passivos.
As ações resultaram em 452 autuações relacionadas à fiscalização de álcool. Foram 15 por direção sob influência de bebida alcoólica e 437 por recusa ao teste. Nos dois casos, a legislação prevê infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
A fiscalização de velocidade também foi ampliada. Dez novos radares entraram em funcionamento entre agosto e setembro, elevando para 154 o número de pontos de fiscalização eletrônica em Campinas. Até agosto, outras 156 operações integradas de trânsito haviam sido realizadas, enquanto a fiscalização remota contava com 21 pontos de videomonitoramento.
Mortes caem nas vias urbanas
Apesar da presença recorrente de álcool, falta de habilitação e velocidade nos casos analisados, o número geral de mortes nas ruas e avenidas da cidade diminuiu em 2026. Foram 32 óbitos até agosto, contra 47 no mesmo período de 2025, redução de aproximadamente 32%.
Entre os pedestres, a queda registrada pela Emdec foi de 44%, enquanto as mortes de motociclistas diminuíram 16%. Em números absolutos, Campinas teve 15 mortes a menos nas vias urbanas na comparação dos oito primeiros meses dos dois anos.
A análise dos fatores de risco é realizada pelo Comitê Intersetorial Programa Vida no Trânsito, que reúne órgãos municipais e estaduais, forças de segurança, serviços de emergência, hospitais e concessionárias de rodovias para cruzar informações sobre as circunstâncias dos acidentes fatais.