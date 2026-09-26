A presença de álcool na direção foi identificada em oito das 16 mortes no trânsito de Campinas que já tiveram seus fatores de risco analisados em 2026. O número representa 50% dos casos avaliados pelo Comitê Intersetorial Programa Vida no Trânsito e coloca a combinação de bebida e direção no topo das ocorrências examinadas até agora.

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Campinas registrou 32 mortes em vias urbanas entre janeiro e agosto, mas apenas metade desses casos teve a análise concluída. Por isso, os oito óbitos associados ao álcool não representam 50% de todas as mortes ocorridas na cidade neste ano, mas metade do grupo de 16 casos já estudados. Os dados estão no Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito divulgado pela Emdec.

A falta de habilitação aparece em sete dos 16 casos analisados, equivalente a 44%, enquanto velocidade excessiva ou inadequada foi identificada em quatro, ou 25%. Os percentuais não devem ser somados porque uma mesma morte pode apresentar mais de um fator de risco.