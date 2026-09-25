Campinas conseguiu reduzir em quase 20% o número de crianças menores de 5 anos com pendências na vacinação contra o sarampo, mas ainda procura esclarecer a situação de 9.475 crianças. Em agosto, eram 11.837 registros sem comprovação da primeira ou da segunda dose da tríplice viral ou da tetraviral, uma redução de 2.362 casos após a intensificação da busca pelas famílias.

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A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o número não significa necessariamente que todas essas crianças estejam sem vacinação. A lista é formada a partir dos registros existentes no sistema e-SUS e pode incluir quem recebeu a vacina em outra cidade ou na rede particular sem que a informação tenha sido incorporada à base municipal, além de possíveis inconsistências cadastrais.

A mobilização ocorre em um momento de atenção para a circulação do vírus. Campinas não registra casos de sarampo desde 2021, enquanto o Estado de São Paulo contabiliza 37 casos em 2026, segundo os dados apresentados pela Secretaria de Saúde. Países como Estados Unidos, Canadá e México também enfrentam surtos da doença.