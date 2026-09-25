Campinas conseguiu reduzir em quase 20% o número de crianças menores de 5 anos com pendências na vacinação contra o sarampo, mas ainda procura esclarecer a situação de 9.475 crianças. Em agosto, eram 11.837 registros sem comprovação da primeira ou da segunda dose da tríplice viral ou da tetraviral, uma redução de 2.362 casos após a intensificação da busca pelas famílias.
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A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o número não significa necessariamente que todas essas crianças estejam sem vacinação. A lista é formada a partir dos registros existentes no sistema e-SUS e pode incluir quem recebeu a vacina em outra cidade ou na rede particular sem que a informação tenha sido incorporada à base municipal, além de possíveis inconsistências cadastrais.
A mobilização ocorre em um momento de atenção para a circulação do vírus. Campinas não registra casos de sarampo desde 2021, enquanto o Estado de São Paulo contabiliza 37 casos em 2026, segundo os dados apresentados pela Secretaria de Saúde. Países como Estados Unidos, Canadá e México também enfrentam surtos da doença.
Vacinação quase dobra em agosto
Além da busca ativa, Campinas realizou uma campanha de multivacinação entre 3 de agosto e 1º de setembro, com passagem das equipes por cerca de 60 escolas municipais e estaduais, ações fora das unidades de saúde, mutirão no Campinas Shopping e um Dia D.
O impacto apareceu no número de doses aplicadas. A média mensal de vacinas contra o sarampo havia sido de 3.452 no primeiro semestre. Foram 3.669 aplicações em julho e 6.719 em agosto, quantidade 94,64% superior à média dos seis primeiros meses do ano.
Somente no Dia D, realizado em 22 de agosto, foram aplicadas 587 doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, atribui o resultado à mobilização das equipes e à maior procura da população após as campanhas de orientação.
Em 2025, Campinas atingiu 98,30% de cobertura para a primeira dose da tríplice viral e 92,41% para a segunda. Mesmo com esses índices, a Saúde decidiu procurar individualmente as crianças que aparecem no sistema com alguma pendência para confirmar a situação e, quando necessário, completar o esquema.
Busca chega às famílias
As equipes municipais estão entrando em contato com pais e responsáveis para verificar as informações. Segundo Chaúla, parte dos 9.475 registros pode representar atraso real na imunização e outra parcela pode exigir apenas atualização dos dados.
A estratégia também envolveu escolas, hospitais e universidades. A Saúde reuniu profissionais de vigilância epidemiológica, comissões de controle de infecção e prontos-socorros e promoveu encontros com instituições de ensino. Em 8 de setembro, representantes de 11 universidades, em um grupo de 42 participantes, receberam orientações sobre a situação epidemiológica e a prevenção da doença.
A rede municipal de Educação também foi orientada a procurar as famílias de crianças e adolescentes de até 14 anos por diferentes meios, incluindo contato presencial, WhatsApp, cartas e bilhetes, para reforçar a necessidade de manter as cadernetas atualizadas.
Quem precisa tomar a vacina
Pelo calendário apresentado pela Secretaria de Saúde, a primeira dose contra o sarampo deve ser aplicada aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Quem não completou o esquema na infância pode precisar atualizar a vacinação.
Dos 5 aos 29 anos, são indicadas duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias. Para pessoas dos 30 aos 59 anos, a indicação é de uma dose. Trabalhadores da saúde devem receber duas doses, independentemente da idade.
A Secretaria também orienta a procurar atendimento diante de suspeita de sarampo. Entre os principais sinais estão febre e manchas vermelhas pelo corpo, que podem ser acompanhadas de tosse seca, conjuntivite, coriza ou congestão nasal e mal-estar intenso.