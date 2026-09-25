Quatro novos pontos de fiscalização eletrônica instalados nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez registraram 5.187 irregularidades no primeiro mês de funcionamento. Entre os flagrantes estão motociclistas que chegaram a trafegar a 119 km/h em trecho com limite de 50 km/h, além de avanços de sinal vermelho e tentativas de esconder a placa durante a passagem pelos equipamentos.
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Os radares foram ativados em 20 de agosto, em dois pontos próximos ao Terminal BRT Satélite Íris, na John Boyd Dunlop, e outros dois nas imediações dos terminais Ouro Verde, na Ruy Rodriguez. Do total registrado, 4.063 ocorrências foram por excesso de velocidade, 1.104 por avanço do sinal vermelho e 20 por parada sobre a faixa de pedestres.
Os números ainda não correspondem necessariamente a multas aplicadas. Segundo a Emdec, os registros passam por análise e podem ser descartados, por exemplo, quando há problemas na identificação das placas, além das etapas administrativas previstas antes da consolidação das penalidades. Em média, cerca de 35% dos registros acabam convertidos em infrações, conforme a empresa municipal.
John Boyd Dunlop concentra maioria dos flagrantes
Os dois radares da John Boyd Dunlop responderam por 3.169 registros, cerca de 61% de todas as ocorrências verificadas nos quatro pontos. No equipamento instalado antes do retorno do Terminal BRT Satélite Íris, no sentido Centro-bairro, foram 1.325 irregularidades: 978 por velocidade e 347 por avanço do sinal vermelho.
No segundo ponto da avenida, também nas proximidades do terminal e no sentido Centro-bairro, foram 1.844 registros, sendo 1.798 por excesso de velocidade e 46 por desrespeito ao sinal vermelho. A Emdec informou ter identificado na JBD motociclistas trafegando entre 80 km/h e 119 km/h, bem acima dos 50 km/h permitidos.
Também foram observadas situações de motociclistas utilizando a chamada “mão na placa”, manobra para impedir a identificação do veículo pelo equipamento. A Emdec alerta que, além da tentativa de ocultação da placa, a prática compromete a condução da motocicleta e aumenta o risco de acidentes.
Ruy Rodriguez soma mais de 2 mil registros
Nos dois sentidos da Ruy Rodriguez, no cruzamento com a Rua Plácido Soave, foram contabilizadas 2.018 irregularidades. No sentido bairro-Centro, o radar registrou 506 ocorrências: 299 por velocidade, 187 por avanço de sinal e 20 por parada sobre a faixa.
No sentido Centro-bairro, foram outros 1.512 flagrantes, dos quais 988 por velocidade e 524 por avanço do sinal vermelho. Os equipamentos ficam próximos aos terminais convencional e BRT Ouro Verde, região com circulação intensa de pedestres e usuários do transporte coletivo.
O volume de tráfego ajuda a dimensionar o movimento nesses corredores. Em agosto, um dos pontos monitorados na John Boyd Dunlop contabilizou 642 mil passagens de veículos, média de 20,7 mil por dia. Na Ruy Rodriguez, considerando os dois sentidos, foram mais de 1 milhão de passagens, aproximadamente 34,5 mil diariamente.
Locais somaram 92 acidentes desde 2023
Segundo a Emdec, os quatro pontos onde os equipamentos foram instalados registraram 92 acidentes entre 2023 e 2026. O histórico de ocorrências e a proximidade dos terminais, que provocam fluxo constante de travessias de pedestres, foram considerados para a escolha dos locais.
A rede foi ampliada novamente em 15 de setembro, com outros seis pontos: três na Ruy Rodriguez, dois na John Boyd Dunlop e um na Barão de Itapura. Em poucos dias de funcionamento, esses equipamentos já acumulavam mais de 11,3 mil registros de possíveis irregularidades, ainda sujeitos à análise antes da conversão em penalidades.
Campinas conta atualmente com 154 pontos de fiscalização eletrônica. São 86 equipamentos instalados em semáforos, capazes de fiscalizar velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, além de 68 pontos fixos destinados ao controle de velocidade.
Um estudo da Emdec analisou 32 locais que receberam ou tiveram radares remanejados a partir de 2022 e encontrou redução de nove para dois acidentes fatais, queda de 77,8%, comparando os períodos anteriores e posteriores à instalação em um raio de 100 metros. A empresa municipal associa a redução à fiscalização eletrônica, embora a comparação, por si só, não permita atribuir toda a queda exclusivamente aos radares.
Até agosto de 2026, os equipamentos contabilizaram 628,3 milhões de passagens de veículos e 375,6 mil infrações eletrônicas, equivalente a aproximadamente 0,06% das passagens registradas.