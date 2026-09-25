Quatro novos pontos de fiscalização eletrônica instalados nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez registraram 5.187 irregularidades no primeiro mês de funcionamento. Entre os flagrantes estão motociclistas que chegaram a trafegar a 119 km/h em trecho com limite de 50 km/h, além de avanços de sinal vermelho e tentativas de esconder a placa durante a passagem pelos equipamentos.

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Os radares foram ativados em 20 de agosto, em dois pontos próximos ao Terminal BRT Satélite Íris, na John Boyd Dunlop, e outros dois nas imediações dos terminais Ouro Verde, na Ruy Rodriguez. Do total registrado, 4.063 ocorrências foram por excesso de velocidade, 1.104 por avanço do sinal vermelho e 20 por parada sobre a faixa de pedestres.

Os números ainda não correspondem necessariamente a multas aplicadas. Segundo a Emdec, os registros passam por análise e podem ser descartados, por exemplo, quando há problemas na identificação das placas, além das etapas administrativas previstas antes da consolidação das penalidades. Em média, cerca de 35% dos registros acabam convertidos em infrações, conforme a empresa municipal.