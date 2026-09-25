A Campinas Restaurant Week já tem data para voltar aos restaurantes da cidade e da região. A nova edição será realizada entre 8 de outubro e 8 de novembro, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa por preços fixos a partir de R$ 59,90.
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Neste ano, o festival terá como tema “Brasil de Norte a Sul – Uma viagem gastronômica pelas cinco regiões do país”. Os restaurantes participantes poderão desenvolver cardápios inspirados na diversidade da culinária brasileira, dentro das faixas de preços estabelecidas pela organização. A lista das casas que integrarão a edição ainda não foi divulgada e as inscrições para os estabelecimentos permanecem abertas.
A temporada será a primeira desde que a Campinas Restaurant Week passou a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município, no início de 2026. Segundo a organização, o festival está presente em mais de 20 cidades brasileiras e completa 19 anos de realização no país.
Quatro categorias de menus
Os cardápios serão divididos em quatro categorias, sempre com valores diferentes para almoço e jantar. Na Tradicional, os preços partem de R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. A categoria Plus terá menus de R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar.
Na Premium, os valores serão de R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Já a categoria Diamond, a mais cara da edição, terá menus de R$ 109 durante o almoço e R$ 149 no jantar. Em todas elas, a proposta é oferecer entrada, prato principal e sobremesa pelo valor previamente definido.
Para Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week, a inclusão do evento no calendário oficial amplia a relação construída com o setor gastronômico de Campinas. “Agora, queremos ampliar ainda mais essa conexão, gerar novas oportunidades para os restaurantes participantes e mostrar ao público a diversidade gastronômica de Campinas e região”, afirmou.
Festival terá ação social
A edição também manterá uma ação beneficente vinculada aos menus. Os clientes serão convidados a fazer uma doação voluntária de R$ 2 a cada menu consumido, destinada ao Projeto Bunekas, iniciativa que utiliza bonecas em ações de conscientização e prevenção da violência infantil.
Os restaurantes interessados em integrar a programação podem se inscrever pelo e-mail captacao@restaurantweek.com.br ou pelo site da Restaurant Week. A relação dos participantes e seus respectivos cardápios deverá orientar o público durante o festival.