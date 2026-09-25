A Campinas Restaurant Week já tem data para voltar aos restaurantes da cidade e da região. A nova edição será realizada entre 8 de outubro e 8 de novembro, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa por preços fixos a partir de R$ 59,90.

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Neste ano, o festival terá como tema “Brasil de Norte a Sul – Uma viagem gastronômica pelas cinco regiões do país”. Os restaurantes participantes poderão desenvolver cardápios inspirados na diversidade da culinária brasileira, dentro das faixas de preços estabelecidas pela organização. A lista das casas que integrarão a edição ainda não foi divulgada e as inscrições para os estabelecimentos permanecem abertas.

A temporada será a primeira desde que a Campinas Restaurant Week passou a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município, no início de 2026. Segundo a organização, o festival está presente em mais de 20 cidades brasileiras e completa 19 anos de realização no país.