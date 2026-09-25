A rede bancária da Região Metropolitana de Campinas encolheu de forma acentuada nos últimos sete anos. Entre 2019 e agosto de 2026, 238 agências foram fechadas, uma redução de 46,3%. O total de unidades caiu de 514 para 276 no período.

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O levantamento foi elaborado pelo Sindicato dos Bancários com base em dados do Dieese e do Banco Central. Apenas nos oito primeiros meses deste ano, 49 agências deixaram de funcionar nos municípios analisados.

Campinas concentra o maior número absoluto de encerramentos. Em 2019, a cidade tinha 224 agências bancárias. Em agosto deste ano, restavam 107. Foram 117 unidades fechadas, o equivalente a uma redução de 52,2% da rede local.