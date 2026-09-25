25 de setembro de 2026
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REDE ENCOLHE

Rede bancária encolhe 46% na região de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Google
Região perdeu 238 agências desde 2019; Campinas fechou mais da metade da rede e cinco municípios chegaram a 2026 sem unidade bancária.
Região perdeu 238 agências desde 2019; Campinas fechou mais da metade da rede e cinco municípios chegaram a 2026 sem unidade bancária.

A rede bancária da Região Metropolitana de Campinas encolheu de forma acentuada nos últimos sete anos. Entre 2019 e agosto de 2026, 238 agências foram fechadas, uma redução de 46,3%. O total de unidades caiu de 514 para 276 no período.

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O levantamento foi elaborado pelo Sindicato dos Bancários com base em dados do Dieese e do Banco Central. Apenas nos oito primeiros meses deste ano, 49 agências deixaram de funcionar nos municípios analisados.

Campinas concentra o maior número absoluto de encerramentos. Em 2019, a cidade tinha 224 agências bancárias. Em agosto deste ano, restavam 107. Foram 117 unidades fechadas, o equivalente a uma redução de 52,2% da rede local.

Cinco cidades ficaram sem agência

O levantamento aponta ainda que cinco municípios chegaram a agosto sem nenhuma agência bancária: Águas da Prata, Estiva Gerbi, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Santo Antônio do Jardim.

Juntas, essas cidades contavam com 12 agências em 2019. Agora, o atendimento bancário presencial desapareceu por completo nesses municípios.

A retração da rede física amplia a dependência dos canais digitais e afeta principalmente clientes que ainda utilizam o atendimento presencial, como idosos, pessoas com menor familiaridade com tecnologia e moradores de cidades menores.

Digitalização também aumenta exposição a golpes

O Sindicato dos Bancários chama atenção ainda para outro efeito da redução da presença física: o avanço das operações por aplicativos e internet banking aumenta a necessidade de cuidados com fraudes e golpes digitais.

Segundo o presidente da entidade, Lourival Rodrigues, a digitalização precisa ser acompanhada por ações de educação financeira e digital, além de mecanismos de proteção ao consumidor e alternativas de atendimento para quem ainda depende das agências.

“Com a redução da rede física e a migração de operações para os canais eletrônicos, os clientes passam a depender mais das ferramentas digitais, o que exige maior familiaridade com a tecnologia e atenção permanente às tentativas de fraude”, afirmou.

Fechamentos também atingem bancários

A redução no número de unidades também tem impacto sobre os trabalhadores do setor. Segundo o Sindicato, processos de reestruturação e fechamento de agências vêm acompanhados de aumento da pressão sobre as equipes remanescentes.

A nova Convenção Coletiva de Trabalho, assinada em setembro, passou a prever regras de proteção aos empregados atingidos por reorganizações internas, inclusive em situações ligadas ao encerramento de agências.

Para Lourival, a diminuição da estrutura física também contribui para a sobrecarga. “Os bancários estão sobrecarregados e adoecidos, com uma gestão de trabalho baseada em metas abusivas e no lucro. Isso precisa ser revertido”, disse.

Tema chega ao Parlamento Metropolitano

Os dados sobre o fechamento das agências foram levados nesta sexta-feira (25) ao Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, durante reunião realizada em Monte Mor.

O tema entrou na pauta após ser apresentado pelo diretor sindical Afonso Silva no encontro anterior, em Holambra. O presidente da entidade, Lourival Rodrigues, foi convidado a detalhar os números aos representantes das câmaras municipais da região.

O Parlamento Metropolitano é presidido pelo vereador Luiz Rossini (Republicanos), presidente da Câmara de Campinas, e reúne representantes dos legislativos municipais da RMC. O debate sobre a retração da rede bancária buscou discutir os impactos dos fechamentos sobre consumidores, trabalhadores e municípios.

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