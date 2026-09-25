A Estação BRT Anhanguera, na Avenida das Amoreiras, terá interdição neste domingo (27) para a conclusão do reparo na estrutura metálica do teto. Os trabalhos serão realizados das 7h às 18h e vão bloquear a pista expressa do BRT no sentido Centro-bairro, na altura da estação.
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Durante o serviço, também haverá canalização de uma faixa da pista destinada ao trânsito comum, ao lado do corredor exclusivo. O sentido bairro-Centro não será afetado. Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharão a operação para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.
A intervenção prevê a instalação de uma nova peça no teto da estação. Caso o trabalho não seja concluído neste domingo, a manutenção poderá avançar para segunda-feira (28), das 9h às 13h.
Estrutura foi atingida por caminhão
O reparo começou em 16 de agosto, quando a estrutura danificada foi retirada depois de ser atingida por um caminhão. A Emdec dividiu os serviços em dois domingos para reduzir os impactos no trânsito e na operação do transporte coletivo.
O investimento informado para o conserto é de aproximadamente R$ 45 mil.
A Estação BRT Anhanguera fica na região do Jardim do Lago e integra o Corredor BRT Ouro Verde, entre as estações Vila Rica e Parque Industrial.
O local é atendido pelas linhas BRT10, que liga o Terminal Ouro Verde ao Terminal Central pelo corredor das Amoreiras, e BRT11, entre o Terminal Vida Nova e o Terminal Central, também pela Avenida das Amoreiras.