A Estação BRT Anhanguera, na Avenida das Amoreiras, terá interdição neste domingo (27) para a conclusão do reparo na estrutura metálica do teto. Os trabalhos serão realizados das 7h às 18h e vão bloquear a pista expressa do BRT no sentido Centro-bairro, na altura da estação.

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Durante o serviço, também haverá canalização de uma faixa da pista destinada ao trânsito comum, ao lado do corredor exclusivo. O sentido bairro-Centro não será afetado. Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharão a operação para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.

A intervenção prevê a instalação de uma nova peça no teto da estação. Caso o trabalho não seja concluído neste domingo, a manutenção poderá avançar para segunda-feira (28), das 9h às 13h.