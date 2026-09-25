A relação entre Carlos Gomes e Campinas ganhou reconhecimento oficial como patrimônio da cidade. O Condepacc (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas) aprovou o registro da obra, do legado musical, da memória e das práticas culturais associadas ao compositor como Patrimônio Cultural Imaterial de Campinas.
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A decisão inclui o legado de Carlos Gomes no Livro das Formas de Expressão, destinado ao reconhecimento de manifestações artísticas e comunicativas relevantes para a memória, a cultura e a identidade dos grupos sociais. O registro vai além das partituras e composições: abrange também a execução e interpretação de suas obras, o ensino de sua música, as celebrações, a transmissão desse conhecimento entre gerações e instituições e espaços que mantêm sua memória.
O reconhecimento ocorre justamente em um ano simbólico. Campinas celebra em 2026 os 190 anos do nascimento e os 130 anos da morte de Carlos Gomes, com uma programação que inclui concertos, concurso lírico, roteiros históricos, atividades educativas e outras homenagens.
De Campinas para os palcos internacionais
Nascido em Campinas em 11 de julho de 1836, Antônio Carlos Gomes iniciou sua formação musical ainda na cidade, sob influência do pai, Manuel José Gomes, conhecido como “Maneco Músico”, e de outros integrantes da família. Posteriormente, tornou-se um dos principais compositores brasileiros do século XIX e alcançou projeção internacional no universo da ópera.
Mas foi justamente a permanência de sua obra no cotidiano de Campinas que fundamentou o reconhecimento como patrimônio imaterial. O parecer técnico elaborado pela especialista cultural da Secretaria de Cultura e Turismo Marcela Bonetti identificou uma rede de práticas e referências que continua transmitindo o legado do compositor quase dois séculos depois de seu nascimento.
“O que me alegrou muito nessa pesquisa foi entender que não só ele é parte da história da formação musical de Campinas no século XIX, mas o quanto é um patrimônio cultural vivo, pulsante, presente na história da cidade e na identidade cultural de Campinas”, afirmou Marcela. Segundo ela, o próximo passo será organizar em um plano de salvaguarda as iniciativas de preservação que já são desenvolvidas no município.
Carlos Gomes espalhado pela cidade
A presença do compositor pode ser encontrada em diferentes pontos de Campinas. O Museu Carlos Gomes, mantido no Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA), preserva parte desse acervo, enquanto seu nome identifica o Conservatório Carlos Gomes, a Escola Estadual Carlos Gomes, o Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, a Praça Carlos Gomes, um bairro e uma estação ferroviária.
No Centro, o Monumento-Túmulo de Carlos Gomes é outra referência dessa ligação. Há ainda a Sala Carlos Gomes, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a Associação Brasileira “Carlos Gomes” de Artistas Líricos (ABAL) e a Banda Carlos Gomes. Até a relação internacional de Campinas guarda essa memória: a cidade mantém laços de irmandade com Lecco, na Itália, onde o compositor viveu durante parte de sua trajetória europeia.
O nome e a obra também aparecem de maneiras menos evidentes no mapa campineiro. Praças fazem referência a óperas e composições como Salvador Rosa, Lo Schiavo, Fosca, Condor e A Noite do Castelo. O próprio Hino Oficial de Campinas, “Progresso – Coro Triunfal ao Povo Campineiro”, é uma composição de Carlos Gomes. A Câmara Municipal também concede a Medalha Carlos Gomes a personalidades com atuação ligada à cultura e à música.
Patrimônio que precisa continuar vivo
O registro considera ainda a atuação de músicos, professores, estudantes, pesquisadores e instituições responsáveis por manter esse repertório em circulação por meio de concertos, exposições, pesquisas, atividades educativas e formação musical. A memória de intérpretes e estudiosos ligados ao compositor, como a cantora Niza Tank e o pesquisador e escritor Jorge Alves de Lima, também integra esse conjunto de referências.
Para a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, a decisão formaliza uma relação já incorporada à identidade campineira. “Carlos Gomes não é apenas uma personalidade importante da história de Campinas. Ele está presente na música, nos espaços públicos, nas instituições, na formação de artistas e na memória afetiva da população”, afirmou.
Com a decisão do Condepacc, essa relação passa a contar com proteção e reconhecimento institucional como patrimônio imaterial. O registro também servirá de base para sistematizar as ações de salvaguarda, reunindo iniciativas de pesquisa, educação, difusão, formação musical e preservação da memória daquele que transformou Campinas, definitivamente, na terra de Carlos Gomes.