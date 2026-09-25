A relação entre Carlos Gomes e Campinas ganhou reconhecimento oficial como patrimônio da cidade. O Condepacc (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas) aprovou o registro da obra, do legado musical, da memória e das práticas culturais associadas ao compositor como Patrimônio Cultural Imaterial de Campinas.

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A decisão inclui o legado de Carlos Gomes no Livro das Formas de Expressão, destinado ao reconhecimento de manifestações artísticas e comunicativas relevantes para a memória, a cultura e a identidade dos grupos sociais. O registro vai além das partituras e composições: abrange também a execução e interpretação de suas obras, o ensino de sua música, as celebrações, a transmissão desse conhecimento entre gerações e instituições e espaços que mantêm sua memória.

O reconhecimento ocorre justamente em um ano simbólico. Campinas celebra em 2026 os 190 anos do nascimento e os 130 anos da morte de Carlos Gomes, com uma programação que inclui concertos, concurso lírico, roteiros históricos, atividades educativas e outras homenagens.