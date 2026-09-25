Campinas terminou agosto com saldo positivo de 795 empresas, número 27% superior ao registrado no mesmo mês de 2025. Na comparação anual, foram 170 negócios a mais: em agosto do ano passado, o saldo havia sido de 625 empresas.
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Os números foram levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação a partir de informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). O indicador não representa apenas o número bruto de empresas abertas, mas a diferença entre os registros de abertura e encerramento no período.
O levantamento também não considera os Microempreendedores Individuais (MEIs). Portanto, os 795 negócios correspondem ao saldo das demais modalidades empresariais registradas pela Jucesp.
Saldo também cresce na comparação mensal
O resultado de agosto superou ainda o do mês imediatamente anterior. Em julho, Campinas havia registrado saldo de 747 empresas. A passagem para 795 em agosto representa crescimento de 6,4% em um mês, com acréscimo líquido de 48 negócios.
A Prefeitura atribui o desempenho ao ambiente econômico do município. Para o secretário em exercício de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, André Cruz, fatores como a diversificação da economia, a disponibilidade de mão de obra qualificada e a presença de universidades, centros de pesquisa, startups e empresas ajudam a estimular novos empreendimentos.
“Seguimos trabalhando para melhorar o ambiente de negócios, reduzir barreiras e criar condições para que novos empreendimentos encontrem na cidade espaço para se estabelecer, crescer e gerar oportunidades”, afirmou Cruz.