Uma aeronave de carga da FedEx realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde de quinta-feira (24). De acordo com a empresa, o avião precisou retornar após colidir com um pássaro.

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Em nota, a FedEx informou que o pouso ocorreu em segurança e que não houve incidentes durante o retorno. A companhia afirmou ainda que avalia os danos e trabalha para reduzir possíveis atrasos nas entregas de cargas provocados pela ocorrência.

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a aeronave havia decolado com destino aos Estados Unidos, mas precisou voltar e pousou em segurança às 17h57.