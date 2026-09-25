25 de setembro de 2026
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INCIDENTE

Avião faz pouso de emergência em Viracopos após colisão com ave

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a aeronave havia decolado com destino aos Estados Unidos, mas precisou voltar e pousou em segurança às 17h57.
Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a aeronave havia decolado com destino aos Estados Unidos, mas precisou voltar e pousou em segurança às 17h57.

Uma aeronave de carga da FedEx realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde de quinta-feira (24). De acordo com a empresa, o avião precisou retornar após colidir com um pássaro.

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Em nota, a FedEx informou que o pouso ocorreu em segurança e que não houve incidentes durante o retorno. A companhia afirmou ainda que avalia os danos e trabalha para reduzir possíveis atrasos nas entregas de cargas provocados pela ocorrência.

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a aeronave havia decolado com destino aos Estados Unidos, mas precisou voltar e pousou em segurança às 17h57.

Imagens do site de monitoramento de voos FlightRadar mostram que o avião realizou manobras sobre a região de Campinas antes do pouso, sobrevoando as cidades de Holambra e Jaguariúna.

A concessionária informou que todos os procedimentos previstos para situações de emergência foram adotados.

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