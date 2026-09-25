25 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÕES

Mulher morta em Itapira era corretora de imóveis e tinha 42 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Trata-se da corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 42 anos, moradora de Lindoia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Trata-se da corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 42 anos, moradora de Lindoia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Polícia Civil identificou a mulher morta a tiros na manhã de quinta-feira (24), em uma estrada rural de Itapira. Trata-se da corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 42 anos, moradora de Lindoia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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A identificação ocorreu após o homicídio, registrado na região do bairro rural da Ponte Preta. A Polícia Militar foi acionada, e equipes seguiram na região realizando os primeiros levantamentos sobre o crime.

A vítima estava em um táxi quando o veículo foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os criminosos teriam tomado a bolsa e o celular da mulher. Na sequência, eles teriam efetuado os tiros contra a vítima e também levado a chave de um Nissan Kicks.

Ainda segundo as informações iniciais, o próprio taxista teria acionado a Polícia Militar após o ataque.

Também não estavam esclarecidas as circunstâncias do ataque, a motivação do crime nem a identidade dos autores. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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