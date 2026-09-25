A Polícia Civil identificou a mulher morta a tiros na manhã de quinta-feira (24), em uma estrada rural de Itapira. Trata-se da corretora de imóveis Fabiola Fernandes Araujo, de 42 anos, moradora de Lindoia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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A identificação ocorreu após o homicídio, registrado na região do bairro rural da Ponte Preta. A Polícia Militar foi acionada, e equipes seguiram na região realizando os primeiros levantamentos sobre o crime.

A vítima estava em um táxi quando o veículo foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.