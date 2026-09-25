Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça e apontado como envolvido com o tráfico de drogas, foi preso por policiais militares na Rua Onze, no Jardim Fantinati, em Sumaré. Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre a presença de um indivíduo procurado nas proximidades da entrada de uma viela.

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Ao chegar ao local, os policiais avistaram um homem carregando uma mochila que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. Ele foi acompanhado e abordado em seguida.

Durante a busca pessoal e a vistoria da mochila, os agentes localizaram diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares. Questionado, o suspeito confessou a prática do tráfico de drogas.