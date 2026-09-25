Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça e apontado como envolvido com o tráfico de drogas, foi preso por policiais militares na Rua Onze, no Jardim Fantinati, em Sumaré. Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre a presença de um indivíduo procurado nas proximidades da entrada de uma viela.
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Ao chegar ao local, os policiais avistaram um homem carregando uma mochila que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. Ele foi acompanhado e abordado em seguida.
Durante a busca pessoal e a vistoria da mochila, os agentes localizaram diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares. Questionado, o suspeito confessou a prática do tráfico de drogas.
O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Campinas, devido ao seu envolvimento em uma operação em andamento conduzida pela PF, e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Material apreendido
- 285 porções de cocaína
- 122 porções de crack
- 6 porções de dry
- 46 porções de haxixe
- 264 porções de maconha
- 3 aparelhos celulares
- R$ 3.794,20