25 de setembro de 2026
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SUBIU NO TELHADO

Ladrão furta roupas no varal e é preso em telhado de residência

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Em contato com a vítima, ela relatou que o criminoso havia abandonado os itens furtados na via pública antes de fugir. Segundo a vítima, foram levadas roupas que estavam em um varal.
Em contato com a vítima, ela relatou que o criminoso havia abandonado os itens furtados na via pública antes de fugir. Segundo a vítima, foram levadas roupas que estavam em um varal.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem que furtou uma casa, na quinta-feira (24), no bairro Jardim Planalto Verde, em Mogi Guaçu. Ele ainda tentou fugir pelo telhado de outras residências, mas foi capturado pelos agentes.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma residência. No local, os policiais obtiveram informações sobre as características do suspeito e iniciaram diligências. Em contato com a vítima, ela relatou que o criminoso havia abandonado os itens furtados na via pública antes de fugir. Segundo a vítima, foram levadas roupas que estavam em um varal.

Moradores da região também informaram ter ouvido barulhos nos telhados e quintais de suas casas. Após cerco policial, o suspeito foi localizado no telhado de uma residência.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso. Os bens furtados foram restituídos à vítima.

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