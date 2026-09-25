A PM (Polícia Militar) prendeu um homem que furtou uma casa, na quinta-feira (24), no bairro Jardim Planalto Verde, em Mogi Guaçu. Ele ainda tentou fugir pelo telhado de outras residências, mas foi capturado pelos agentes.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma residência. No local, os policiais obtiveram informações sobre as características do suspeito e iniciaram diligências. Em contato com a vítima, ela relatou que o criminoso havia abandonado os itens furtados na via pública antes de fugir. Segundo a vítima, foram levadas roupas que estavam em um varal.

Moradores da região também informaram ter ouvido barulhos nos telhados e quintais de suas casas. Após cerco policial, o suspeito foi localizado no telhado de uma residência.