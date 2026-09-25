A sexta-feira (25) será marcada por tempo estável e céu com poucas nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo a previsão, uma área de alta pressão passa a atuar sobre a região, o que deve reduzir a nebulosidade e afastar a possibilidade de chuva.

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Com o tempo firme, as temperaturas seguem em elevação ao longo do dia, e a máxima deve chegar a cerca de 29°C no período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).