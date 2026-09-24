O Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo, terá os 114 postes de iluminação instalados nas trilhas retirados e passará a fechar mais cedo. A mudança ocorre após pesquisadores questionarem, junto ao Ministério Público, os possíveis impactos da iluminação artificial sobre as aves que utilizam a área verde como refúgio.
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Com a retirada das luzes das trilhas, o funcionamento será limitado aos períodos com maior disponibilidade de luz natural. No outono e no inverno, o parque fechará às 18h; na primavera e no verão, às 19h. Atualmente, os frequentadores podem permanecer no espaço até as 20h. A data de início dos novos horários ainda será definida.
A iluminação não desaparecerá completamente do parque. Os postes serão preservados nas áreas de convivência e serviço, incluindo sanitários, playground, academia da terceira idade e setor administrativo. No começo da próxima semana, uma reunião deverá estabelecer o cronograma para a retirada dos equipamentos das trilhas.
Iluminação foi instalada a pedido de moradores
A decisão muda um projeto implantado recentemente. Os 114 postes com lâmpadas de LED começaram a ser instalados em 2025 após pedidos de moradores por mais segurança para caminhar pelas trilhas, principalmente em horários com menor luminosidade. Segundo a Prefeitura, cerca de 10 mil pessoas utilizam o parque por semana, movimento que cresce nos dias mais quentes.
Depois da implantação do sistema, pesquisadores levantaram preocupação com os efeitos da iluminação artificial sobre a fauna. O argumento apresentado é que as luzes poderiam interferir nos ciclos de sono, alimentação e descanso das aves que vivem ou procuram abrigo na área.
Uma solução intermediária chegou a ser discutida pelas secretarias municipais de Serviços Públicos e do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. A proposta previa a criação de “ilhas de refúgio” sem iluminação, enquanto as demais luzes seriam desligadas às 20h. Segundo a Prefeitura, porém, não houve acordo sobre a alternativa.
Novo horário ainda não tem data
A retirada dos postes das trilhas será programada após a reunião prevista para o início da próxima semana. Somente depois dessa definição será estabelecida a data em que o parque começará a fechar às 18h ou às 19h, conforme a estação do ano.
Cartazes e outros informativos também serão colocados no Parque Hermógenes para comunicar aos frequentadores tanto a alteração dos horários quanto as mudanças na iluminação.