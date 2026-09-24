24 de setembro de 2026
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SEM LUZ

Proteção às aves muda iluminação e fechamento de Parque em Barão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho terá 114 postes retirados das trilhas após questionamentos sobre impactos da iluminação artificial sobre as aves.
Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho terá 114 postes retirados das trilhas após questionamentos sobre impactos da iluminação artificial sobre as aves.

Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo, terá os 114 postes de iluminação instalados nas trilhas retirados e passará a fechar mais cedo. A mudança ocorre após pesquisadores questionarem, junto ao Ministério Público, os possíveis impactos da iluminação artificial sobre as aves que utilizam a área verde como refúgio.

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Com a retirada das luzes das trilhas, o funcionamento será limitado aos períodos com maior disponibilidade de luz natural. No outono e no inverno, o parque fechará às 18h; na primavera e no verão, às 19h. Atualmente, os frequentadores podem permanecer no espaço até as 20h. A data de início dos novos horários ainda será definida.

A iluminação não desaparecerá completamente do parque. Os postes serão preservados nas áreas de convivência e serviço, incluindo sanitários, playground, academia da terceira idade e setor administrativo. No começo da próxima semana, uma reunião deverá estabelecer o cronograma para a retirada dos equipamentos das trilhas.

Iluminação foi instalada a pedido de moradores

A decisão muda um projeto implantado recentemente. Os 114 postes com lâmpadas de LED começaram a ser instalados em 2025 após pedidos de moradores por mais segurança para caminhar pelas trilhas, principalmente em horários com menor luminosidade. Segundo a Prefeitura, cerca de 10 mil pessoas utilizam o parque por semana, movimento que cresce nos dias mais quentes.

Depois da implantação do sistema, pesquisadores levantaram preocupação com os efeitos da iluminação artificial sobre a fauna. O argumento apresentado é que as luzes poderiam interferir nos ciclos de sono, alimentação e descanso das aves que vivem ou procuram abrigo na área.

Uma solução intermediária chegou a ser discutida pelas secretarias municipais de Serviços Públicos e do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. A proposta previa a criação de “ilhas de refúgio” sem iluminação, enquanto as demais luzes seriam desligadas às 20h. Segundo a Prefeitura, porém, não houve acordo sobre a alternativa.

Novo horário ainda não tem data

A retirada dos postes das trilhas será programada após a reunião prevista para o início da próxima semana. Somente depois dessa definição será estabelecida a data em que o parque começará a fechar às 18h ou às 19h, conforme a estação do ano.

Cartazes e outros informativos também serão colocados no Parque Hermógenes para comunicar aos frequentadores tanto a alteração dos horários quanto as mudanças na iluminação.

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