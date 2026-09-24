O Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em Barão Geraldo, terá os 114 postes de iluminação instalados nas trilhas retirados e passará a fechar mais cedo. A mudança ocorre após pesquisadores questionarem, junto ao Ministério Público, os possíveis impactos da iluminação artificial sobre as aves que utilizam a área verde como refúgio.

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Com a retirada das luzes das trilhas, o funcionamento será limitado aos períodos com maior disponibilidade de luz natural. No outono e no inverno, o parque fechará às 18h; na primavera e no verão, às 19h. Atualmente, os frequentadores podem permanecer no espaço até as 20h. A data de início dos novos horários ainda será definida.

A iluminação não desaparecerá completamente do parque. Os postes serão preservados nas áreas de convivência e serviço, incluindo sanitários, playground, academia da terceira idade e setor administrativo. No começo da próxima semana, uma reunião deverá estabelecer o cronograma para a retirada dos equipamentos das trilhas.

Iluminação foi instalada a pedido de moradores