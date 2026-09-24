O número de bairros classificados com alto risco para transmissão da dengue chegou a 35 em Campinas no levantamento divulgado nesta quinta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde. São áreas distribuídas pelas seis regiões da cidade e que passam a receber atenção reforçada das equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dado consta do 39º Alerta Arboviroses de 2026. Até segunda-feira (21), Campinas contabilizava 3.998 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Apesar das quase 4 mil infecções registradas, nenhuma morte provocada pela doença foi confirmada no município em 2026.

Na edição anterior do levantamento, divulgada na semana passada, eram 29 bairros considerados de alto risco. A lista é atualizada semanalmente e pode sofrer alterações de acordo com a circulação do vírus e outros indicadores analisados pela Vigilância em Saúde.

Veja os 35 bairros em alerta