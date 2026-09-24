O número de bairros classificados com alto risco para transmissão da dengue chegou a 35 em Campinas no levantamento divulgado nesta quinta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde. São áreas distribuídas pelas seis regiões da cidade e que passam a receber atenção reforçada das equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O dado consta do 39º Alerta Arboviroses de 2026. Até segunda-feira (21), Campinas contabilizava 3.998 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Apesar das quase 4 mil infecções registradas, nenhuma morte provocada pela doença foi confirmada no município em 2026.
Na edição anterior do levantamento, divulgada na semana passada, eram 29 bairros considerados de alto risco. A lista é atualizada semanalmente e pode sofrer alterações de acordo com a circulação do vírus e outros indicadores analisados pela Vigilância em Saúde.
Veja os 35 bairros em alerta
- Leste: Parque São Quirino, Vila Nogueira, Jardim Santana, Jardim Nilópolis, Núcleo Residencial Gênesis e Loteamento Alphaville.
- Noroeste: Jardim Campos Elíseos, Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Roseira, Residencial Parque da Fazenda, Parque Tropical, Jardim Nova Morada, Jardim Londres e Vila Castelo Branco.
- Norte: Jardim Rosália, Vila Francisca, Vila Réggio, Núcleo Residencial Boa Vista e Parque Residencial Shalon.
- Sudoeste: Parque Universitário de Viracopos, Jardim Vista Alegre, Jardim Mercedes e Recanto do Sol I.
- Sul: Jardim Nova Europa, Parque Figueira, Vila Campos Sales, Jardim Fernanda I e Jardim Fernanda II.
- Suleste: Vila Orosimbo Maia, Jardim Andorinhas, Jardim Itatiaia, Vila Ipê, Jardim Amazonas, Jardim dos Oliveiras e Vila Georgina.
A classificação não significa que os cuidados devam ficar restritos a esses endereços. Segundo a Saúde, o alerta também alcança bairros menores localizados no entorno das áreas indicadas e regiões que apareceram em levantamentos anteriores. Entre os critérios considerados estão a incidência de casos, identificação de novas transmissões, densidade populacional e existência de imóveis que as equipes não conseguiram acessar.
Mais de 1,2 milhão de imóveis visitados
Campinas realizou 1.240.442 visitas a imóveis entre 1º de janeiro e 15 de setembro para procurar criadouros e orientar moradores. No mesmo período, a nebulização costal alcançou 53.382 logradouros, segundo a Secretaria de Saúde.
As visitas são feitas por agentes comunitários de saúde, equipes de controle ambiental e profissionais da empresa contratada pelo município para ações contra as arboviroses. A orientação é permitir o acesso dos profissionais devidamente identificados, especialmente nas áreas apontadas pelos alertas semanais.
O combate dentro das residências continua sendo considerado uma das principais medidas preventivas. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde indica que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro dos imóveis. Recipientes com água parada, pneus, caixas-d'água destampadas e pratos de vasos de plantas estão entre os pontos que devem ser verificados regularmente.