Dez pessoas foram presas em uma série de ações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Campinas (FICCO/Campinas) em diferentes regiões do interior de São Paulo. As prisões envolveram foragidos da Justiça e flagrantes relacionados a tráfico de drogas e roubo.
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Parte das operações teve como objetivo localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. As diligências ocorreram nas regiões de Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. A FICCO não informou, no balanço divulgado, quantos procurados foram capturados em cada uma dessas áreas nem os crimes relacionados a todos os mandados cumpridos.
Em Sumaré, uma das buscas resultou também em um novo flagrante. Segundo a força-tarefa, um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi encontrado enquanto comercializava entorpecentes. Diferentes tipos de drogas foram apreendidos durante a abordagem, mas as quantidades e as substâncias recolhidas não foram detalhadas.
Quatro são presos após roubo em Jales
Outra frente da operação ocorreu em Jales, no noroeste paulista, onde quatro pessoas foram presas em flagrante por roubo. Os agentes recuperaram bens que haviam sido levados das vítimas e apreenderam munições, rádios comunicadores, joias e dinheiro.
O balanço divulgado não apresenta detalhes sobre o roubo, como o local atacado, a quantidade de vítimas ou os valores dos objetos e do dinheiro recuperados. Também não foram informadas as identidades dos dez presos.
A FICCO/Campinas reúne integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias Militar e Civil de São Paulo e guardas municipais de Paulínia, além de contar com a cooperação do Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).