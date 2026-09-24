Dez pessoas foram presas em uma série de ações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Campinas (FICCO/Campinas) em diferentes regiões do interior de São Paulo. As prisões envolveram foragidos da Justiça e flagrantes relacionados a tráfico de drogas e roubo.

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Parte das operações teve como objetivo localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. As diligências ocorreram nas regiões de Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. A FICCO não informou, no balanço divulgado, quantos procurados foram capturados em cada uma dessas áreas nem os crimes relacionados a todos os mandados cumpridos.

Em Sumaré, uma das buscas resultou também em um novo flagrante. Segundo a força-tarefa, um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi encontrado enquanto comercializava entorpecentes. Diferentes tipos de drogas foram apreendidos durante a abordagem, mas as quantidades e as substâncias recolhidas não foram detalhadas.

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