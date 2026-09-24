Um trecho da Rua Uruguaiana será totalmente interditado a partir das 8h30 desta quinta-feira (24) para a retirada de uma árvore. O bloqueio ocorre entre as ruas Padre Vieira e Boaventura do Amaral e vai provocar mudanças no trânsito e no itinerário de duas linhas do transporte coletivo de Campinas.

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A extração será realizada pelo Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Públicos. Segundo a Prefeitura, uma vistoria técnica apontou a necessidade da remoção por questões de segurança. A CPFL Paulista também participará da operação porque a fiação da rede elétrica passa pelo meio da árvore.

Não foi informado um horário previsto para a liberação da Rua Uruguaiana. Depois da retirada, as equipes ainda farão a limpeza da área e o recolhimento dos galhos antes da normalização do trecho.