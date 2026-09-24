Uma idosa de 85 anos foi amarrada e ameaçada de morte durante um roubo dentro da própria casa, no bairro Bela Aliança, em Campinas. Dois homens invadiram o imóvel na tarde desta quarta-feira (23) e fugiram levando televisores, celular e um equipamento do sistema de segurança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi chamada pelo telefone 190 e encontrou inicialmente a filha da vítima. Ela contou que os criminosos haviam entrado na residência da mãe e rendido a idosa. Durante o roubo, a mulher foi amarrada enquanto os invasores recolhiam objetos da casa.

Segundo o relato da vítima aos policiais, os homens fizeram ameaças durante a ação. Em determinado momento, um deles teria dito: “Se você não deitar no chão, vou atirar na sua cabeça”. A idosa não conseguiu informar se os criminosos estavam efetivamente armados e também não pôde fornecer características que permitissem uma identificação precisa.

Idosa conseguiu se soltar