24 de setembro de 2026
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TERROR EM CASA

Criminosos amarram e ameaçam idosa de 85 anos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Mulher de 85 anos foi amarrada dentro de casa no Bela Aliança; criminosos levaram TVs, celular e equipamento de câmeras.
Mulher de 85 anos foi amarrada dentro de casa no Bela Aliança; criminosos levaram TVs, celular e equipamento de câmeras.

Uma idosa de 85 anos foi amarrada e ameaçada de morte durante um roubo dentro da própria casa, no bairro Bela Aliança, em Campinas. Dois homens invadiram o imóvel na tarde desta quarta-feira (23) e fugiram levando televisores, celular e um equipamento do sistema de segurança.

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A Polícia Militar foi chamada pelo telefone 190 e encontrou inicialmente a filha da vítima. Ela contou que os criminosos haviam entrado na residência da mãe e rendido a idosa. Durante o roubo, a mulher foi amarrada enquanto os invasores recolhiam objetos da casa.

Segundo o relato da vítima aos policiais, os homens fizeram ameaças durante a ação. Em determinado momento, um deles teria dito: “Se você não deitar no chão, vou atirar na sua cabeça”. A idosa não conseguiu informar se os criminosos estavam efetivamente armados e também não pôde fornecer características que permitissem uma identificação precisa.

Idosa conseguiu se soltar

Os criminosos levaram duas televisões, um telefone celular e o DVR do sistema de câmeras de segurança da residência. O equipamento é responsável pelo armazenamento das imagens captadas pelas câmeras.

Depois que os assaltantes deixaram o imóvel, a mulher conseguiu se desamarrar sozinha. Ela então foi até a casa da filha, localizada ao lado, e a família acionou a Polícia Militar.

Os policiais fizeram buscas e averiguações no imóvel e nas proximidades, mas a PM não informou sobre prisões ou recuperação dos objetos roubados. A ocorrência foi registrada e o caso deverá ser investigado.

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