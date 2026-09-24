Um homem procurado por feminicídio foi preso no final da noite de quarta-feira (23), em Mogi Mirim. Dioney Santos Celestino, de 29 anos, foi abordado por uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

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Segundo a corporação, nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. No entanto, o abordado estava nervoso e sem documentação. Após entrevista, os policiais constataram que ele era fugitivo da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, onde é acusado de cometer feminicídio contra Laysa Cristine Neris da Silva Bonfim, de 22 anos.

O crime de feminicídio prevê pena de 20 a 40 anos de reclusão para o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. De acordo com a polícia, o detido já possui passagens criminais por homicídio, furto e tráfico de drogas.