Um homem de 32 anos, condenado a 16 anos de prisão por um homicídio ocorrido em Campinas em 2023, foi capturado pela Guarda Municipal na tarde desta quarta-feira (23). Ele foi encontrado na Avenida Francisco Glicério, no Centro, poucas horas depois da expedição do mandado de prisão pela Justiça.

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A localização ocorreu após o setor de Inteligência da GM receber a informação sobre a ordem judicial e repassá-la às equipes operacionais. Durante patrulhamento pela região central, guardas identificaram o homem e fizeram a abordagem. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a identidade e a existência do mandado foram confirmadas.

O caso que resultou na condenação ocorreu em 26 de julho de 2023, na região do distrito do Campo Grande. Segundo as informações que constam no mandado, a vítima era um homem em situação de rua que foi morto a pauladas e teve o corpo carbonizado.

Cachorro também foi encontrado carbonizado