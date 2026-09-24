Um homem de 32 anos, condenado a 16 anos de prisão por um homicídio ocorrido em Campinas em 2023, foi capturado pela Guarda Municipal na tarde desta quarta-feira (23). Ele foi encontrado na Avenida Francisco Glicério, no Centro, poucas horas depois da expedição do mandado de prisão pela Justiça.
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A localização ocorreu após o setor de Inteligência da GM receber a informação sobre a ordem judicial e repassá-la às equipes operacionais. Durante patrulhamento pela região central, guardas identificaram o homem e fizeram a abordagem. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a identidade e a existência do mandado foram confirmadas.
O caso que resultou na condenação ocorreu em 26 de julho de 2023, na região do distrito do Campo Grande. Segundo as informações que constam no mandado, a vítima era um homem em situação de rua que foi morto a pauladas e teve o corpo carbonizado.
Cachorro também foi encontrado carbonizado
O crime teve ainda outra circunstância que chamou atenção na época. Um cachorro foi encontrado carbonizado nas proximidades do corpo da vítima. As informações divulgadas nesta quarta-feira não detalham as circunstâncias da morte do animal nem esclarecem se esse episódio integrou a condenação criminal.
A Guarda Municipal também não informou detalhes sobre o julgamento, como a data em que a sentença foi proferida ou se ainda existem recursos pendentes. O mandado cumprido nesta quarta-feira estabelece pena de 16 anos a cumprir pelo homicídio.
Depois dos procedimentos no 1º DP, o condenado permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.