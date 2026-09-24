A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba deteve dois adolescentes envolvidos em um furto na região central da cidade. O Centro de Operações e Inteligência (COI) recebeu uma denúncia pelo telefone de emergência 153, informando sobre um furto em andamento em um comércio localizado na Rua Padre Bento Pacheco.

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As equipes mais próximas foram acionadas, e a viatura conseguiu localizar os dois suspeitos ainda dentro do estabelecimento. Como a abordagem ocorreu antes da conclusão do furto, os adolescentes não estavam com produtos daquele comércio no momento da detenção.

No entanto, com eles foram encontrados diversos objetos que, segundo os agentes, haviam sido furtados de outros estabelecimentos da região central. Ao todo, foram recuperados mais de R$ 900 em produtos, incluindo mochilas, brinquedos e peças de vestuário. Os itens foram apresentados na Delegacia de Polícia e, posteriormente, devolvidos aos responsáveis pelos estabelecimentos.