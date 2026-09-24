Durante atendimento a uma ocorrência em Campinas, equipes do Canil do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram uma varredura em uma residência após receberem informações sobre uma possível vítima mantida em cárcere privado. Uma plantação de maconha acabou sendo encontrada no imóvel.

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A suposta vítima não foi localizada. No entanto, durante as buscas, os policiais identificaram duas estruturas utilizadas para o cultivo de cannabis, equipadas com sistema de irrigação, iluminação e diversos insumos.

Com o apoio do cão policial Kronos, foram localizados e apreendidos: