A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (23), um homem suspeito de furtar fios de energia elétrica em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada no bairro Vila São Carlos, após moradores acionarem a corporação.

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Segundo a PM, os policiais foram informados sobre um furto em andamento e se deslocaram até o endereço indicado, mas não encontraram ninguém no local. Com base nas características do suspeito repassadas pelas vítimas, os agentes iniciaram patrulhamento pelas imediações e localizaram o homem portando diversos fios de energia elétrica.

Um dos moradores relatou que, ao chegar em casa, flagrou o indivíduo tentando esconder algo. Ao ser interpelado, o suspeito fez ameaças verbais e fugiu correndo. Após verificar a propriedade, o morador constatou que a tampa do padrão de energia havia sido removida e que os fios estavam expostos e parcialmente desprendidos, o que evidenciava a tentativa de subtração.