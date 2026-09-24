O início da vida universitária pode ser também um momento de transformação social. É com essa proposta que o Trote Solidário 2026.2 chega a Campinas nesta quinta-feira (24), das 7h30 às 15h, no Hemocentro da Unicamp, na Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária, em Barão Geraldo.
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A ação é promovida pelo Instituto Yduqs, em parceria com o Hemocione — ONG que estimula a doação de sangue no Brasil — e unidades de ensino superior como Ibmec, IDOMED, Wyden, Estácio e o Centro Universitário Unimetrocamp. Esta é a terceira edição consecutiva da parceria.
O objetivo é ressignificar a tradicional recepção dos calouros, colocando a solidariedade no centro da experiência acadêmica. Em vez do trote convencional, os estudantes são convidados a participar de uma mobilização que pode beneficiar diretamente pacientes que dependem de transfusões.
Além do impacto social, os alunos que participarem poderão contabilizar 20 horas de AAC (Atividades Acadêmicas Complementares).
A doação de sangue é um procedimento seguro, realizado por profissionais de saúde. Uma única doação pode beneficiar mais de uma pessoa, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes utilizados no atendimento de pacientes.
Requisitos para doar
- Estar bem de saúde;
- Ter mais de 18 e menos de 60 anos — acima de 60 e entre 16 e 18 anos há critérios especiais;
- Pesar mais de 50 kg;
- Homens não podem doar duas vezes em um intervalo menor que 60 dias, respeitando o limite de quatro doações por ano;
- Mulheres não podem doar duas vezes em um intervalo menor que 90 dias, respeitando o limite de três doações por ano;
- Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando;
- Mulheres não podem ter tido aborto ou parto há menos de três meses.