Após um período de instabilidade, a previsão indica que o tempo volta a ficar estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir desta quinta-feira (24). A nebulosidade deve diminuir, e as temperaturas começam a subir de forma gradual ao longo dos próximos dias.

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Segundo a previsão, o aquecimento deve se intensificar, com as máximas podendo alcançar os 28°C na região. Não há, no momento, previsão de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).