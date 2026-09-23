O Vestibular Unicamp 2027 registrou 58.431 candidatos, uma queda de 5,2% em relação à edição anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Os inscritos disputam 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. Apesar da retração geral, as duas novas graduações oferecidas pela universidade estrearam com procura significativa: Relações Internacionais entrou diretamente na lista das dez carreiras mais buscadas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Comvest considera o resultado satisfatório, mas aponta duas possíveis explicações para a redução. Uma delas é a migração de candidatos para outras portas de entrada na própria Unicamp, como o Provão Paulista e o Enem-Unicamp. A outra está relacionada à diminuição da procura por Medicina observada nos últimos anos, embora o curso continue liderando as inscrições.
“Mesmo com uma queda de 5%, avaliamos que a Universidade continua a ter uma alta atratividade, o que nos permite fazer uma avaliação e uma seleção de candidatos muito bem posicionados”, afirmou o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto. Segundo ele, a procura menor pela isenção da taxa de inscrição já havia dado um sinal de que parte dos estudantes poderia estar escolhendo outras modalidades de ingresso.
Medicina com procura menor
A Comvest relaciona parte da redução geral ao comportamento dos candidatos a Medicina. A avaliação é de que o crescimento da oferta de vagas e cursos em outras regiões, inclusive em instituições públicas, pode estar fazendo estudantes optarem por universidades mais próximas de onde vivem.
Ainda assim, Medicina permanece como a carreira mais procurada da Unicamp. Na sequência aparecem Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Farmácia, Ciências Biológicas (Integral), Engenharia da Computação, Ciências Econômicas (Noturno), Fonoaudiologia, Comunicação Social-Midialogia e Relações Internacionais.
A estreia de Relações Internacionais chama atenção por reunir 1.333 inscritos. São apenas 60 vagas, o que coloca a nova graduação entre as dez mais procuradas já em seu primeiro processo seletivo. O curso será ministrado na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira, com formação voltada à atuação em organizações nacionais e internacionais.
Para o coordenador Alcides dos Reis Peron, o interesse está relacionado ao cenário global. “Estamos diante de um cenário internacional cada vez mais conturbado, mas também mais presente em nossa vida”, afirmou. Segundo ele, compreender esse ambiente tornou-se também relevante para a discussão de projetos de longo prazo para o país.
IA estreia em alta
A outra novidade do Vestibular 2027 também conseguiu espaço entre as carreiras mais procuradas. Inteligência Artificial e Ciência de Dados recebeu 550 inscrições para 40 vagas, ficando entre os 20 cursos com maior procura.
Também oferecida em Limeira, a graduação será desenvolvida conjuntamente pela FCA e pela Faculdade de Tecnologia (FT). A proposta combina formação em dados e modelos computacionais com a aplicação dessas ferramentas na solução de problemas concretos, incluindo aspectos éticos e críticos relacionados à tecnologia.
Mulheres são maioria
O levantamento da Comvest também permite traçar o perfil de quem tenta uma vaga na universidade. As mulheres representam 55,1% dos 58.431 inscritos, enquanto 20,5% dos candidatos são da região de Campinas e 31,4% da Grande São Paulo. Outros 15% vêm de fora do Estado de São Paulo.
A participação de estudantes de escolas públicas ficou em 29,6%, mantendo-se próxima dos 30% registrados nos últimos anos. Pretos e pardos representam 20,7% dos candidatos, praticamente o mesmo percentual do vestibular anterior, quando eram 20,6%. Entre todos os inscritos, 11,9% obtiveram isenção da taxa.
Primeira prova em outubro
A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada em 18 de outubro, com início às 9h. Os locais de prova serão divulgados pela Comvest em 5 de outubro. Pelo terceiro ano consecutivo, os exames ocorrerão no período da manhã.
A segunda fase está marcada para 29 e 30 de novembro, também às 9h. Os candidatos a Música passam antes pelas provas de Habilidades Específicas, com envio de vídeos entre 14 e 30 de setembro. Para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, os exames específicos serão realizados entre 2 e 4 de dezembro.
As provas do vestibular serão aplicadas em 33 cidades paulistas e seis capitais de outros estados e do Distrito Federal, incluindo Campinas, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo na região.