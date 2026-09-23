O Vestibular Unicamp 2027 registrou 58.431 candidatos, uma queda de 5,2% em relação à edição anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Os inscritos disputam 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. Apesar da retração geral, as duas novas graduações oferecidas pela universidade estrearam com procura significativa: Relações Internacionais entrou diretamente na lista das dez carreiras mais buscadas.

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A Comvest considera o resultado satisfatório, mas aponta duas possíveis explicações para a redução. Uma delas é a migração de candidatos para outras portas de entrada na própria Unicamp, como o Provão Paulista e o Enem-Unicamp. A outra está relacionada à diminuição da procura por Medicina observada nos últimos anos, embora o curso continue liderando as inscrições.

“Mesmo com uma queda de 5%, avaliamos que a Universidade continua a ter uma alta atratividade, o que nos permite fazer uma avaliação e uma seleção de candidatos muito bem posicionados”, afirmou o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto. Segundo ele, a procura menor pela isenção da taxa de inscrição já havia dado um sinal de que parte dos estudantes poderia estar escolhendo outras modalidades de ingresso.

Medicina com procura menor