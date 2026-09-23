Uma erosão com cerca de três metros de profundidade provocou a interdição parcial da Avenida Marechal Rondon, na região do Jardim Chapadão, em Campinas, nesta quarta-feira (23). Uma faixa de rolamento em cada sentido foi bloqueada nas proximidades da Pedreira do Chapadão para a realização de um reparo emergencial na rede de drenagem.

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O problema foi identificado no canteiro central da avenida e está relacionado ao deslocamento de uma caixa da galeria de águas pluviais. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos precisam abrir o terreno para retirar a estrutura e fazer a substituição.

A intervenção mobiliza retroescavadeira, trator e caminhão. Durante a abertura do local, os técnicos também vão verificar as condições dos tubos que integram a galeria, para identificar se o problema atingiu outros componentes do sistema de drenagem.

Trânsito exige atenção