23 de setembro de 2026
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CRATERA

Buraco de três metros interdita Avenida Marechal Rondon

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Erosão de cerca de três metros de profundidade exige troca de estrutura da galeria pluvial perto da Pedreira do Chapadão.
Erosão de cerca de três metros de profundidade exige troca de estrutura da galeria pluvial perto da Pedreira do Chapadão.

Uma erosão com cerca de três metros de profundidade provocou a interdição parcial da Avenida Marechal Rondon, na região do Jardim Chapadão, em Campinas, nesta quarta-feira (23). Uma faixa de rolamento em cada sentido foi bloqueada nas proximidades da Pedreira do Chapadão para a realização de um reparo emergencial na rede de drenagem.

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O problema foi identificado no canteiro central da avenida e está relacionado ao deslocamento de uma caixa da galeria de águas pluviais. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos precisam abrir o terreno para retirar a estrutura e fazer a substituição.

A intervenção mobiliza retroescavadeira, trator e caminhão. Durante a abertura do local, os técnicos também vão verificar as condições dos tubos que integram a galeria, para identificar se o problema atingiu outros componentes do sistema de drenagem.

Trânsito exige atenção

Com uma faixa interditada em cada sentido, motoristas que passam pela Marechal Rondon devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção no trecho próximo à Pedreira do Chapadão. Cavaletes foram instalados para delimitar a área das obras e proteger trabalhadores e condutores.

Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) acompanham a intervenção, reforçando a sinalização e orientando o trânsito. Não foi informado prazo para a conclusão do reparo e a liberação completa das faixas.

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