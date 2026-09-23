Um esquema que teria usado falsas malas diplomáticas para introduzir clandestinamente mais de 230 toneladas de mercadorias no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23). As cargas vinham principalmente dos Estados Unidos e continham smartphones e outros produtos eletrônicos.
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A Operação Rota Diplomática cumpre nove mandados de busca e apreensão em Indaiatuba, Santana de Parnaíba, São Paulo e Mauá. Não foram expedidos ou cumpridos mandados de prisão nesta fase, segundo informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas.
Durante as buscas, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e deverão ser analisados no decorrer da investigação. A quantidade e os tipos de equipamentos recolhidos ainda não foram detalhados. A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial no valor aproximado de R$ 20 milhões.
Cargas simulavam malas diplomáticas
Segundo a Polícia Federal, as mercadorias recebiam selos e outros elementos de identificação vinculados ao serviço consular do Chipre. A suspeita é de que esse material fosse utilizado para simular a condição de mala diplomática e permitir a entrada dos produtos no país.
Viracopos teria sido a porta de entrada das cargas, provenientes principalmente dos Estados Unidos. Entre os produtos estavam smartphones e outros eletrônicos.
A investigação ainda deverá esclarecer como os elementos relacionados ao serviço consular cipriota eram obtidos e utilizados pelo grupo. A PF também não informou, até o momento, se há participação ou conhecimento de integrantes do serviço diplomático ou consular do Chipre. Portanto, a utilização dos símbolos e identificações não permite atribuir participação do consulado no esquema.
Mais de 230 toneladas em dois anos
O volume identificado pela investigação é um dos principais pontos da operação. A PF afirma que mais de 230 toneladas de mercadorias teriam sido internalizadas clandestinamente somente entre 2023 e 2024 por meio do esquema.
A quantidade de remessas realizadas e o valor total dos produtos que teriam entrado no Brasil ainda não foram divulgados. As buscas desta quarta-feira procuram justamente reunir documentos, dados eletrônicos e outros elementos que permitam aprofundar a identificação dos envolvidos e reconstruir a movimentação das mercadorias e do dinheiro.
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Operação Rota Diplomática é conduzida pela Polícia Federal em Campinas, e os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.