Um esquema que teria usado falsas malas diplomáticas para introduzir clandestinamente mais de 230 toneladas de mercadorias no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23). As cargas vinham principalmente dos Estados Unidos e continham smartphones e outros produtos eletrônicos.

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A Operação Rota Diplomática cumpre nove mandados de busca e apreensão em Indaiatuba, Santana de Parnaíba, São Paulo e Mauá. Não foram expedidos ou cumpridos mandados de prisão nesta fase, segundo informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas.

Durante as buscas, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e deverão ser analisados no decorrer da investigação. A quantidade e os tipos de equipamentos recolhidos ainda não foram detalhados. A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial no valor aproximado de R$ 20 milhões.

Cargas simulavam malas diplomáticas