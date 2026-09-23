23 de setembro de 2026
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ROTA DIPLOMÁTICA

PF mira rota milionária de eletrônicos por Viracopos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PF
PF cumpre nove buscas em quatro cidades e investiga entrada clandestina de mais de 230 toneladas de eletrônicos por Viracopos.
PF cumpre nove buscas em quatro cidades e investiga entrada clandestina de mais de 230 toneladas de eletrônicos por Viracopos.

Um esquema que teria usado falsas malas diplomáticas para introduzir clandestinamente mais de 230 toneladas de mercadorias no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23). As cargas vinham principalmente dos Estados Unidos e continham smartphones e outros produtos eletrônicos.

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A Operação Rota Diplomática cumpre nove mandados de busca e apreensão em Indaiatuba, Santana de Parnaíba, São Paulo e Mauá. Não foram expedidos ou cumpridos mandados de prisão nesta fase, segundo informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas.

Durante as buscas, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e deverão ser analisados no decorrer da investigação. A quantidade e os tipos de equipamentos recolhidos ainda não foram detalhados. A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial no valor aproximado de R$ 20 milhões.

Cargas simulavam malas diplomáticas

Segundo a Polícia Federal, as mercadorias recebiam selos e outros elementos de identificação vinculados ao serviço consular do Chipre. A suspeita é de que esse material fosse utilizado para simular a condição de mala diplomática e permitir a entrada dos produtos no país.

Viracopos teria sido a porta de entrada das cargas, provenientes principalmente dos Estados Unidos. Entre os produtos estavam smartphones e outros eletrônicos.

A investigação ainda deverá esclarecer como os elementos relacionados ao serviço consular cipriota eram obtidos e utilizados pelo grupo. A PF também não informou, até o momento, se há participação ou conhecimento de integrantes do serviço diplomático ou consular do Chipre. Portanto, a utilização dos símbolos e identificações não permite atribuir participação do consulado no esquema.

Mais de 230 toneladas em dois anos

O volume identificado pela investigação é um dos principais pontos da operação. A PF afirma que mais de 230 toneladas de mercadorias teriam sido internalizadas clandestinamente somente entre 2023 e 2024 por meio do esquema.

A quantidade de remessas realizadas e o valor total dos produtos que teriam entrado no Brasil ainda não foram divulgados. As buscas desta quarta-feira procuram justamente reunir documentos, dados eletrônicos e outros elementos que permitam aprofundar a identificação dos envolvidos e reconstruir a movimentação das mercadorias e do dinheiro.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Operação Rota Diplomática é conduzida pela Polícia Federal em Campinas, e os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.

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