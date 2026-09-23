Idosos com 85 anos ou mais passam a ter acesso à vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) na rede pública de Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a faixa etária contemplada e as doses já estão disponíveis nos 69 Centros de Saúde da cidade.
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O imunizante protege contra diferentes sorotipos da bactéria pneumococo, associada a doenças como pneumonia, meningite e otite, além de outras infecções que podem evoluir para quadros graves. A ampliação segue nota técnica do Ministério da Saúde e orientação da Secretaria de Estado da Saúde.
A inclusão dos idosos mais longevos leva em consideração justamente o maior risco nessa faixa etária. Infecções pneumocócicas tendem a provocar mais complicações e apresentar maior gravidade entre pessoas idosas, enquanto a pneumonia permanece entre importantes causas de internação e morte por doenças respiratórias em adultos.
Proteção contra formas graves
“A ampliação da vacinação com a vacina pneumocócica-20 é uma importante estratégia para prevenir a doença pneumocócica e suas formas graves, particularmente nas pessoas a partir de 85 anos, para prevenir complicações associadas a essa infecção”, explicou a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli.
A Pneumo 20 já integra a rotina de vacinação dos bebês aos 2, 4 e 12 meses. Antes da ampliação anunciada agora, o imunizante também estava disponível para pessoas com determinadas condições clínicas e grupos específicos.
Entre eles estão pessoas com 60 anos ou mais não vacinadas que estejam acamadas ou institucionalizadas, além de pacientes com HIV/Aids, câncer em atividade, transplantados, diabetes, cardiopatias e pneumopatias crônicas, nefropatias, imunodeficiências e outras condições previstas pelas normas de imunização.
Nesses casos especiais, entretanto, a liberação não é automática. É necessária avaliação individual e apresentação de documentação que comprove a condição clínica. Depois dessa análise, a dose é solicitada ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).
Para o público incluído agora pelo critério etário, as doses estão disponíveis nos Centros de Saúde. Os endereços, horários das salas de vacinação e informações sobre os esquemas de imunização podem ser consultados no portal de vacinação da Prefeitura de Campinas.