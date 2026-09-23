Idosos com 85 anos ou mais passam a ter acesso à vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) na rede pública de Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a faixa etária contemplada e as doses já estão disponíveis nos 69 Centros de Saúde da cidade.

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O imunizante protege contra diferentes sorotipos da bactéria pneumococo, associada a doenças como pneumonia, meningite e otite, além de outras infecções que podem evoluir para quadros graves. A ampliação segue nota técnica do Ministério da Saúde e orientação da Secretaria de Estado da Saúde.

A inclusão dos idosos mais longevos leva em consideração justamente o maior risco nessa faixa etária. Infecções pneumocócicas tendem a provocar mais complicações e apresentar maior gravidade entre pessoas idosas, enquanto a pneumonia permanece entre importantes causas de internação e morte por doenças respiratórias em adultos.

Proteção contra formas graves