23 de setembro de 2026
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GRIPE

Campinas freia mortes por gripe e mantém total em 33

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Cidade contabiliza 373 casos graves de influenza em 2026; número de mortes permanece em 33 após três semanas sem novos registros.
Cidade contabiliza 373 casos graves de influenza em 2026; número de mortes permanece em 33 após três semanas sem novos registros.

Campinas completou três semanas consecutivas sem novas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe. O balanço atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde mantém em 33 o número de óbitos registrados neste ano.

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A cidade teve apenas um novo caso grave na última semana, elevando o total de 372 para 373 ocorrências de SRAG por influenza em 2026. O período sem novas mortes amplia a estabilidade observada nas últimas atualizações do monitoramento da doença.

Os números permanecem abaixo dos registrados ao longo de 2025, quando Campinas contabilizou 561 casos e 69 mortes por SRAG causada pelo vírus da gripe. Entre as pessoas que morreram no ano passado, 54 não haviam recebido a vacina contra a doença, segundo a Saúde.

Vacina está disponível

A vacinação contra a gripe está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. As doses podem ser encontradas nos 69 Centros de Saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.

O imunizante utilizado neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B e pode ser aplicado simultaneamente com outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

Até 1º de setembro, Campinas havia aplicado 363.664 doses contra a gripe desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março. Desse total, 172.922 foram destinadas aos três grupos que formam o público-alvo definido pelo Calendário Nacional: crianças, gestantes e idosos.

Entre os idosos, foram aplicadas 128.757 doses, correspondentes a 57,56% de cobertura. Nas crianças de seis meses a menores de seis anos, foram 37.020 doses e cobertura de 54,18%. As gestantes apresentam o maior índice entre os três grupos: 7.145 doses e 83,09% de cobertura.

Além da imunização, a Secretaria de Saúde recomenda medidas para diminuir a circulação dos vírus respiratórios, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e utilizar máscara quando houver sintomas gripais.

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