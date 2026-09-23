Campinas completou três semanas consecutivas sem novas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe. O balanço atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde mantém em 33 o número de óbitos registrados neste ano.

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A cidade teve apenas um novo caso grave na última semana, elevando o total de 372 para 373 ocorrências de SRAG por influenza em 2026. O período sem novas mortes amplia a estabilidade observada nas últimas atualizações do monitoramento da doença.

Os números permanecem abaixo dos registrados ao longo de 2025, quando Campinas contabilizou 561 casos e 69 mortes por SRAG causada pelo vírus da gripe. Entre as pessoas que morreram no ano passado, 54 não haviam recebido a vacina contra a doença, segundo a Saúde.

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