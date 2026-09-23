Campinas completou três semanas consecutivas sem novas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe. O balanço atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde mantém em 33 o número de óbitos registrados neste ano.
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A cidade teve apenas um novo caso grave na última semana, elevando o total de 372 para 373 ocorrências de SRAG por influenza em 2026. O período sem novas mortes amplia a estabilidade observada nas últimas atualizações do monitoramento da doença.
Os números permanecem abaixo dos registrados ao longo de 2025, quando Campinas contabilizou 561 casos e 69 mortes por SRAG causada pelo vírus da gripe. Entre as pessoas que morreram no ano passado, 54 não haviam recebido a vacina contra a doença, segundo a Saúde.
Vacina está disponível
A vacinação contra a gripe está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. As doses podem ser encontradas nos 69 Centros de Saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.
O imunizante utilizado neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B e pode ser aplicado simultaneamente com outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
Até 1º de setembro, Campinas havia aplicado 363.664 doses contra a gripe desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março. Desse total, 172.922 foram destinadas aos três grupos que formam o público-alvo definido pelo Calendário Nacional: crianças, gestantes e idosos.
Entre os idosos, foram aplicadas 128.757 doses, correspondentes a 57,56% de cobertura. Nas crianças de seis meses a menores de seis anos, foram 37.020 doses e cobertura de 54,18%. As gestantes apresentam o maior índice entre os três grupos: 7.145 doses e 83,09% de cobertura.
Além da imunização, a Secretaria de Saúde recomenda medidas para diminuir a circulação dos vírus respiratórios, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e utilizar máscara quando houver sintomas gripais.