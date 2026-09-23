Um homem procurado após romper a tornozeleira eletrônica e deixar de retornar ao sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar no Jardim São João, em Campinas.

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A localização ocorreu durante patrulhamento na região da Cidade Singer. Segundo a PM, os policiais receberam informações com as características físicas e as roupas usadas pelo procurado e encontraram um homem com a descrição informada.

Durante a abordagem, ele teria confirmado aos policiais que deveria ter retornado ao sistema prisional até as 16h, mas não cumpriu a determinação. Ainda de acordo com a corporação, o homem também indicou o local onde havia deixado a tornozeleira eletrônica depois de romper o equipamento.