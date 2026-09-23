A Polícia Civil prendeu na terça-feira (22) um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento na tortura e morte da ex-companheira Kelly Marciano, de 29 anos. A prisão ocorreu na região da Santa Luzia, zona norte de Mogi Mirim, após cerca de uma semana de diligências.
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O crime aconteceu há dois anos, em 28 de junho de 2024, no bairro Vale das Primaveras, em Jacutinga, no sul de Minas Gerais. Kelly foi encontrada morta sobre a própria cama, coberta e com hematomas no rosto. Na época, a Polícia Militar registrou a suspeita de que ela tivesse sido agredida e esganada pelo companheiro.
Prisão
As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil de Jacutinga, que identificou o suspeito e pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva. Com o mandado em aberto, a Polícia Civil de Mogi Mirim iniciou as buscas pelo paradeiro do homem.
Durante aproximadamente uma semana, os policiais realizaram levantamentos e acompanharam a movimentação do investigado até localizarem o imóvel onde ele estaria escondido. Após confirmarem que ele estava dentro da residência, três equipes foram ao endereço e efetuaram a prisão. A operação contou com o acompanhamento do delegado Fábio Chrysostomo.
O preso foi levado à Delegacia de Polícia para o cumprimento das formalidades legais e permanece à disposição da Justiça.