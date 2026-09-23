A Polícia Civil prendeu na terça-feira (22) um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento na tortura e morte da ex-companheira Kelly Marciano, de 29 anos. A prisão ocorreu na região da Santa Luzia, zona norte de Mogi Mirim, após cerca de uma semana de diligências.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crime aconteceu há dois anos, em 28 de junho de 2024, no bairro Vale das Primaveras, em Jacutinga, no sul de Minas Gerais. Kelly foi encontrada morta sobre a própria cama, coberta e com hematomas no rosto. Na época, a Polícia Militar registrou a suspeita de que ela tivesse sido agredida e esganada pelo companheiro.

Prisão