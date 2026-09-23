Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir e ameaçar de morte a própria esposa em Holambra. A ocorrência foi atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal), acionada por vizinhos que ouviram uma discussão e suspeitaram que a mulher estivesse sendo agredida dentro da residência.

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Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo marido. Segundo o depoimento, o homem teria batido a cabeça dela contra a parede, provocando sua queda ao solo. A mulher também afirmou ter sido ameaçada de morte durante a discussão.

Durante a intervenção, o suspeito desobedeceu às ordens da equipe, sendo necessário contê-lo e algemá-lo para preservar a integridade física da vítima, dos agentes e das demais pessoas envolvidas.