23 de setembro de 2026
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INDAIATUBA

Moto furtada é achada em área de mata pela Guarda Municipal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta foi devolvida ao proprietário
Motocicleta foi devolvida ao proprietário

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba recuperou uma motocicleta com queixa de furto no Jardim Belo Horizonte. O veículo estava escondido em uma área de mata do bairro.

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Segundo a corporação, o COI (Centro de Operações e Inteligência) recebeu informações sobre a possível presença de uma motocicleta no local. A equipe da viatura 208 foi acionada e realizou uma incursão pela mata em busca do veículo e de possíveis suspeitos.

Ninguém foi localizado durante as buscas, mas os agentes encontraram a motocicleta escondida em meio à vegetação. Ao consultarem os sistemas policiais, constataram que o veículo tinha queixa de furto registrada no dia anterior.

A motocicleta foi retirada da área de mata e, após os procedimentos necessários, devolvida ao proprietário.

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