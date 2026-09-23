A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba recuperou uma motocicleta com queixa de furto no Jardim Belo Horizonte. O veículo estava escondido em uma área de mata do bairro.

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Segundo a corporação, o COI (Centro de Operações e Inteligência) recebeu informações sobre a possível presença de uma motocicleta no local. A equipe da viatura 208 foi acionada e realizou uma incursão pela mata em busca do veículo e de possíveis suspeitos.

Ninguém foi localizado durante as buscas, mas os agentes encontraram a motocicleta escondida em meio à vegetação. Ao consultarem os sistemas policiais, constataram que o veículo tinha queixa de furto registrada no dia anterior.