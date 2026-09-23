Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, após uma ocorrência de violência doméstica em Martinho Prado Júnior, distrito de Mogi Guaçu. A denúncia indicava que o agressor possuía arma de fogo.

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Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe encontrou o indivíduo já contido com o apoio de uma segunda pessoa. Ele havia ameaçado a própria filha com uma faca. Os policiais adotaram imediatamente as providências para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Após a vítima indicar onde estariam os objetos, os agentes realizaram uma busca no interior da residência e localizaram duas espingardas, sendo uma delas de pressão. Em seguida, uma busca minuciosa no veículo do agressor resultou na apreensão de duas armas brancas do tipo facão.