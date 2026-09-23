A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma quarta-feira (23) de céu nublado e temperaturas em queda. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a máxima na região não deve passar dos 18°C.

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Durante a madrugada e o início da manhã, ainda há chance de chuvas moderadas, acompanhadas de rajadas de vento pontuais que podem variar entre 45 km/h e 60 km/h.

A recomendação é de atenção redobrada para quem precisar sair de casa nas primeiras horas do dia, especialmente em áreas mais abertas e próximas a árvores ou estruturas vulneráveis ao vento.