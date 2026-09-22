A falta de energia elétrica que atingiu parte do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, já provocou o cancelamento de 26 voos nesta terça-feira (22). Segundo atualização divulgada pela concessionária responsável pelo terminal, são 13 partidas e 13 chegadas canceladas até o momento.

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O aeroporto continua realizando embarques, mas em ritmo mais lento que o normal. A expectativa informada por Viracopos é de que a operação estaria normalizada até o início da tarde desta terça-feira.

O problema começou por volta das 3h10, quando houve uma interrupção no fornecimento de energia em uma das subestações que abastecem o saguão de check-in. Equipes de manutenção foram mobilizadas durante a madrugada e a manhã para restabelecer completamente os sistemas afetados.

Pista não foi afetada