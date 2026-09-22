22 de setembro de 2026
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SEM LUZ

Apagão em Viracopos causa cancelamento de 26 voos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Aeroporto registra 13 partidas e 13 chegadas canceladas; embarques continuam mais lentos e normalização era esperada até 12h30.
Aeroporto registra 13 partidas e 13 chegadas canceladas; embarques continuam mais lentos e normalização era esperada até 12h30.

falta de energia elétrica que atingiu parte do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, já provocou o cancelamento de 26 voos nesta terça-feira (22). Segundo atualização divulgada pela concessionária responsável pelo terminal, são 13 partidas e 13 chegadas canceladas até o momento.

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O aeroporto continua realizando embarques, mas em ritmo mais lento que o normal. A expectativa informada por Viracopos é de que a operação estaria normalizada até o início da tarde desta terça-feira.

O problema começou por volta das 3h10, quando houve uma interrupção no fornecimento de energia em uma das subestações que abastecem o saguão de check-in. Equipes de manutenção foram mobilizadas durante a madrugada e a manhã para restabelecer completamente os sistemas afetados.

Pista não foi afetada

Apesar dos impactos dentro do terminal, a pista de pousos e decolagens, o pátio de aeronaves e as vias de acesso ao aeroporto não foram afetados pela falta de energia. O problema ficou concentrado em parte da estrutura do terminal de passageiros.

Passageiros relataram que o fornecimento começou a ser restabelecido parcialmente por volta das 6h30. No início da manhã, alguns painéis com informações de chegadas e partidas ainda estavam inoperantes e luzes de emergência permaneciam acionadas em áreas do terminal.

A interrupção também comprometeu equipamentos utilizados nos procedimentos de embarque, contribuindo para a lentidão registrada ao longo da manhã. Com a operação afetada por várias horas, o impacto passou a aparecer na programação dos voos e chegou aos 26 cancelamentos contabilizados até as 11h45.

Viracopos orienta os passageiros com viagens previstas para esta terça-feira a consultarem diretamente as companhias aéreas para confirmar a situação de seus voos antes de seguir para o aeroporto.

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