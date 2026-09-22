A falta de energia elétrica que atingiu parte do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, já provocou o cancelamento de 26 voos nesta terça-feira (22). Segundo atualização divulgada pela concessionária responsável pelo terminal, são 13 partidas e 13 chegadas canceladas até o momento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O aeroporto continua realizando embarques, mas em ritmo mais lento que o normal. A expectativa informada por Viracopos é de que a operação estaria normalizada até o início da tarde desta terça-feira.
O problema começou por volta das 3h10, quando houve uma interrupção no fornecimento de energia em uma das subestações que abastecem o saguão de check-in. Equipes de manutenção foram mobilizadas durante a madrugada e a manhã para restabelecer completamente os sistemas afetados.
Pista não foi afetada
Apesar dos impactos dentro do terminal, a pista de pousos e decolagens, o pátio de aeronaves e as vias de acesso ao aeroporto não foram afetados pela falta de energia. O problema ficou concentrado em parte da estrutura do terminal de passageiros.
Passageiros relataram que o fornecimento começou a ser restabelecido parcialmente por volta das 6h30. No início da manhã, alguns painéis com informações de chegadas e partidas ainda estavam inoperantes e luzes de emergência permaneciam acionadas em áreas do terminal.
A interrupção também comprometeu equipamentos utilizados nos procedimentos de embarque, contribuindo para a lentidão registrada ao longo da manhã. Com a operação afetada por várias horas, o impacto passou a aparecer na programação dos voos e chegou aos 26 cancelamentos contabilizados até as 11h45.
Viracopos orienta os passageiros com viagens previstas para esta terça-feira a consultarem diretamente as companhias aéreas para confirmar a situação de seus voos antes de seguir para o aeroporto.