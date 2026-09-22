Moradores do entorno das obras do Reservatório RP1, no Jardim Proença, terão horários determinados para a realização dos trabalhos de fragmentação de rochas. A atividade começa a fazer parte da escavação do chamado Piscinão do Paranapanema e deverá provocar aumento de ruído em períodos específicos do dia.

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De segunda a sexta-feira, o serviço será realizado das 10h às 10h30 e das 17h às 18h. Aos sábados, a fragmentação está programada para as 11h. A Prefeitura informou que eventuais alterações no cronograma serão comunicadas pelos canais disponibilizados aos moradores da região.

A fragmentação é necessária porque as escavações do reservatório encontraram formações rochosas que precisam ser removidas para a continuidade da obra. O trabalho integra uma intervenção de macrodrenagem que prevê investimento de R$ 220 milhões e construção de uma estrutura capaz de armazenar até 120 milhões de litros de água.

Escavações avançam em três poços