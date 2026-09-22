Moradores do entorno das obras do Reservatório RP1, no Jardim Proença, terão horários determinados para a realização dos trabalhos de fragmentação de rochas. A atividade começa a fazer parte da escavação do chamado Piscinão do Paranapanema e deverá provocar aumento de ruído em períodos específicos do dia.
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De segunda a sexta-feira, o serviço será realizado das 10h às 10h30 e das 17h às 18h. Aos sábados, a fragmentação está programada para as 11h. A Prefeitura informou que eventuais alterações no cronograma serão comunicadas pelos canais disponibilizados aos moradores da região.
A fragmentação é necessária porque as escavações do reservatório encontraram formações rochosas que precisam ser removidas para a continuidade da obra. O trabalho integra uma intervenção de macrodrenagem que prevê investimento de R$ 220 milhões e construção de uma estrutura capaz de armazenar até 120 milhões de litros de água.
Escavações avançam em três poços
Atualmente, as frentes de trabalho estão concentradas na escavação e retirada de terra dos poços A, B e C, além da construção dos anéis e das paredes de concreto armado dessas estruturas.
Também há intervenções na Avenida Princesa D'Oeste. Nesse trecho, as equipes trabalham na instalação de aduelas de concreto para condução da água, além da construção de caixas e bocas de lobo que serão incorporadas ao sistema de drenagem.
O RP1 está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e tem conclusão prevista para junho de 2027. O reservatório integra o conjunto de intervenções planejadas para reduzir os impactos de cheias em Campinas.
Outro reservatório está em construção
Paralelamente, Campinas executa o Reservatório Serafim (RS-1), na região central. Nesse caso, o investimento informado é de R$ 125,5 milhões, com capacidade projetada para 80 milhões de litros de água.
O RS-1 será integrado ao sistema de controle de cheias da bacia do Córrego Serafim e tem entrega prevista para março de 2028.
Moradores afetados pelas obras do RP1 podem comunicar problemas relacionados a ruído, trânsito ou outras ocorrências no entorno pelo WhatsApp (11) 91031-7212, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo e-mail info.reservatorio-proenca@campinas.sp.gov.br.