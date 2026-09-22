Uma falha no fornecimento de energia elétrica provoca atrasos e deixa mais lento o embarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na manhã desta terça-feira (22). A concessionária confirmou que o problema começou por volta das 3h10 e atingiu parte do terminal.

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De acordo com a Aeroportos Brasil Viracopos, a interrupção ocorreu em uma das subestações responsáveis pela alimentação do saguão de check-in. Equipes de manutenção foram mobilizadas durante a madrugada e trabalham para restabelecer integralmente os sistemas afetados.

Passageiros relataram que a energia começou a retornar em alguns pontos por volta das 6h30. Mesmo após o restabelecimento parcial, painéis com informações sobre chegadas e partidas permaneciam inoperantes em áreas do terminal e luzes de emergência continuavam acionadas.

Aeroporto confirma voos atrasados