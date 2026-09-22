Uma falha no fornecimento de energia elétrica provoca atrasos e deixa mais lento o embarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na manhã desta terça-feira (22). A concessionária confirmou que o problema começou por volta das 3h10 e atingiu parte do terminal.
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De acordo com a Aeroportos Brasil Viracopos, a interrupção ocorreu em uma das subestações responsáveis pela alimentação do saguão de check-in. Equipes de manutenção foram mobilizadas durante a madrugada e trabalham para restabelecer integralmente os sistemas afetados.
Passageiros relataram que a energia começou a retornar em alguns pontos por volta das 6h30. Mesmo após o restabelecimento parcial, painéis com informações sobre chegadas e partidas permaneciam inoperantes em áreas do terminal e luzes de emergência continuavam acionadas.
Aeroporto confirma voos atrasados
A concessionária informou que os embarques dos voos programados estão sendo realizados, mas em ritmo mais lento que o habitual devido à falha. Há voos atrasados, embora o aeroporto ainda estivesse contabilizando o número de operações afetadas no momento da divulgação da nota.
A ocorrência não atingiu toda a infraestrutura de Viracopos. Segundo a administração, a pista de pousos e decolagens, o pátio de aeronaves e as vias de acesso ao aeroporto não foram afetados. A operação segue em processo de normalização.
A orientação para quem tem viagem marcada para esta manhã é consultar diretamente a companhia aérea antes de seguir para o embarque, principalmente para confirmar eventuais mudanças no horário do voo.
A concessionária ainda não informou a causa da falha registrada na subestação nem estabeleceu um horário para a normalização completa dos sistemas.
Nota de Viracopos
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), informa que registrou uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do terminal de passageiros por volta das 3h10 desta terça-feira (22/09).
As equipes de manutenção foram acionadas e trabalham para restabelecer integralmente os sistemas afetados. A operação do aeroporto segue em processo de normalização.
As áreas de pátio de aeronaves, a pista de pousos e decolagens e as vias de acesso não foram afetadas pela interrupção. O problema ocorreu em uma das subestações que alimentam o saguão de check-in.
Os passageiros estão realizando o embarque para os voos previstos, porém de forma mais lenta que o normal em razão da ocorrência. Há voos com atrasos, e os dados estão sendo contabilizados neste momento.
A concessionária orienta os passageiros com voos previstos para esta manhã a consultarem as companhias aéreas sobre a situação de seus respectivos voos.