A força de Star Wars, a magia de Harry Potter e as canções que transformaram animações como Frozen, Moana e O Rei Leão em fenômenos vão trocar as telas pelo palco em Campinas. A Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta em 3 de outubro o concerto “Heróis & Lendas”, dedicado a algumas das trilhas mais reconhecidas do cinema.
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Serão duas apresentações no Teatro Municipal José de Castro Mendes, às 10h30 e às 17h, sob regência de Natália Larangeira. Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o programa foi pensado também como uma porta de entrada para crianças e famílias conhecerem uma orquestra sinfônica a partir de músicas que já fazem parte de seu repertório afetivo.
Entre os momentos de maior peso sinfônico estão a Suíte “Star Wars”, de John Williams, a suíte de Harry Potter, também do compositor norte-americano, e a Suíte Sinfônica de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, de Howard Shore.
Dos jedis às princesas
O repertório muda de universo ao longo da apresentação. Depois das grandes aventuras cinematográficas, a Sinfônica entra no território das animações e dos musicais, com temas de Enrolados, Hércules, O Corcunda de Notre Dame, O Rei Leão, Frozen e Moana.
Estão previstas músicas como “Vejo enfim a luz brilhar”, de Enrolados; “Go the Distance”, de Hércules; “Out There”, de O Corcunda de Notre Dame; “Livre Estou” e “Vejo uma porta abrir”, de Frozen; e “Saber quem sou”, de Moana. O programa inclui ainda “All I Ask of You”, de Andrew Lloyd Webber, além de suítes dedicadas a O Rei Leão e Frozen.
Para as partes vocais, a orquestra terá como convidados a soprano Juliana Franco e o ator e cantor Henrique Moretzsohn.
Regência de Natália Larangeira
À frente da Sinfônica estará Natália Larangeira, regente brasileira com experiência em ópera, coro e repertório orquestral. Ela já conduziu conjuntos como as orquestras Filarmônica de Minas Gerais, Jovem do Estado de São Paulo, do Theatro São Pedro, Sinfônica da USP e Sinfônica da Bahia, além de trabalhos internacionais.
Larangeira também foi regente assistente da Orquestra Sinfônica de Santo André e da Filarmônica de Buenos Aires, no Teatro Colón. É fundadora da Associação Camerata Filarmônica de Indaiatuba e desenvolve pesquisas voltadas ao repertório composto por mulheres.
Juliana Franco soma mais de 30 anos de carreira e transita entre ópera, música de câmara, teatro musical e dublagem. Doutora em Pedagogia Vocal e mestre em Performance de Ópera pela University of Maryland, emprestou a voz a personagens de produções como Anastasia, A Era do Gelo 4 e O Estranho Mundo de Jack.
Henrique Moretzsohn, por sua vez, tem uma trajetória ligada especialmente aos musicais. Em 2025, interpretou Frankie Valli em Jersey Boys e já integrou montagens brasileiras de West Side Story, O Fantasma da Ópera, A Pequena Sereia e Les Misérables. Também participou de produções oficiais da Disney, entre elas Frozen in Concert e Disney Magia & Sinfonia.
Serviço
Heróis & Lendas – Orquestra Sinfônica de Campinas
Data: 3 de outubro
Horários: 10h30 e 17h
Local: Teatro Municipal José de Castro Mendes
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Venda: bilheteria on-line do Teatro Castro Mendes