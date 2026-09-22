A força de Star Wars, a magia de Harry Potter e as canções que transformaram animações como Frozen, Moana e O Rei Leão em fenômenos vão trocar as telas pelo palco em Campinas. A Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta em 3 de outubro o concerto “Heróis & Lendas”, dedicado a algumas das trilhas mais reconhecidas do cinema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Serão duas apresentações no Teatro Municipal José de Castro Mendes, às 10h30 e às 17h, sob regência de Natália Larangeira. Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o programa foi pensado também como uma porta de entrada para crianças e famílias conhecerem uma orquestra sinfônica a partir de músicas que já fazem parte de seu repertório afetivo.

Entre os momentos de maior peso sinfônico estão a Suíte “Star Wars”, de John Williams, a suíte de Harry Potter, também do compositor norte-americano, e a Suíte Sinfônica de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, de Howard Shore.

Dos jedis às princesas