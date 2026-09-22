Uma abordagem iniciada depois que dois homens tentaram fugir da Polícia Militar terminou com mais de 250 porções de drogas apreendidas e um homem preso no Jardim Paraíso, em Campinas. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (21).

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram a dupla. Um dos homens conseguiu escapar, enquanto o outro correu para um terreno abandonado, onde estavam mais duas pessoas. Os três foram abordados.

Nas revistas pessoais, nada de irregular foi encontrado. Durante a averiguação do terreno, porém, os policiais localizaram nas proximidades 112 eppendorfs de cocaína, 72 porções de maconha e 66 porções de crack, além de quantidades de dry e skank que não foram especificadas. Também foram recolhidos R$ 483 e dois celulares.

Energéticos e outras bebidas estavam no local