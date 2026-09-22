A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na segunda-feira (21), dois suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em estelionato digital. A dupla foi detida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Cidade Universitária, na região do distrito de Barão Geraldo.

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Segundo a 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os investigados anunciavam equipamentos de informática de alto valor em plataformas de e-commerce e, após receberem o pagamento, enviavam caixas contendo objetos sem valor algum. Para enganar a fiscalização das plataformas, os suspeitos adulteravam etiquetas de postagem, o que impedia a identificação da fraude no momento do envio.

Quando o comprador percebia que não havia recebido o produto, acionava a plataforma, que geralmente ressarcia a vítima. No entanto, ao tentar recuperar o valor junto ao vendedor, a empresa não encontrava saldo em conta.