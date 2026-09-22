22 de setembro de 2026
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FRAUDE DIGITAL

Dupla é presa por golpe digital de mais de R$ 100 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil prendeu dois suspeitos de aplicarem golpes em vendas online de equipamentos de informática.
Polícia Civil prendeu dois suspeitos de aplicarem golpes em vendas online de equipamentos de informática.

Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na segunda-feira (21), dois suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em estelionato digital. A dupla foi detida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Cidade Universitária, na região do distrito de Barão Geraldo.

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Segundo a 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os investigados anunciavam equipamentos de informática de alto valor em plataformas de e-commerce e, após receberem o pagamento, enviavam caixas contendo objetos sem valor algum. Para enganar a fiscalização das plataformas, os suspeitos adulteravam etiquetas de postagem, o que impedia a identificação da fraude no momento do envio.

Quando o comprador percebia que não havia recebido o produto, acionava a plataforma, que geralmente ressarcia a vítima. No entanto, ao tentar recuperar o valor junto ao vendedor, a empresa não encontrava saldo em conta.

De acordo com as investigações, a prática ocorria diariamente. Além dos dois presos, a polícia identificou a participação de um terceiro suspeito, morador de Minas Gerais. Durante a diligência, foram apreendidos itens de informática relacionados às operações fraudulentas.

O prejuízo apurado até o momento supera R$ 100 mil. A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de associação criminosa e estelionato. A autoridade policial representou pela conversão das prisões em preventivas, que serão analisadas pela Justiça.

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